«Аэрофлот»: Выпуск комплектующих решит множество проблем авиакомпаний

По словам представителя компании, сейчас ведутся испытания и научные исследования в данной области. Также налажено производство изделий, однако пока не в полном объеме. Михалик уточнил, что полноценное производство, с талонами годности деталей, запустят в течение первых шести месяцев 2024 года. Российские аналоги воздушных фильтров, которые предназначены для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах авиалайнеров, начали выпускать уже этим летом.