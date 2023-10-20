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«Аэрофлот»: Выпуск комплектующих решит множество проблем авиакомпаний

«Аэрофлот»: Выпуск комплектующих решит множество проблем авиакомпаний

20 октября 2023, 14:20
Фото: aeroflot.ru
Компания «Аэрофлот» и госкорпорация «Росатом» заявили о планах наладить производство отечественных аналогов запчастей и расходников для иностранных воздушных судов, которые находятся в эксплуатации авиагруппы. Таким образом, основная часть проблем авиакомпаний группы будет гарантированно решена.

В дальнейшем это позволит решить и проблемы других российских компаний, занимающихся авиационными перевозками, сообщает iz.ru со ссылкой на Алексея Михалика, заместителя гендиректора и технического директора «Аэрофлота». Его интервью опубликовано в корпоративном онлайн-журнале авиакомпании.

«Будем заниматься разработкой̆, сертификацией̆ и производством авиационных комплектующих для любых видов [иностранных] воздушных судов — для кабин, салонов, багажников самолетов, ремонтов конструкции и так далее», — сообщил Алексей Михалик.

По словам представителя компании, сейчас ведутся испытания и научные исследования в данной области. Также налажено производство изделий, однако пока не в полном объеме. Михалик уточнил, что полноценное производство, с талонами годности деталей, запустят в течение первых шести месяцев 2024 года. Российские аналоги воздушных фильтров, которые предназначены для систем подачи и рециркуляции воздуха в салонах авиалайнеров, начали выпускать уже этим летом.

Замруководителя Росавиации Андрей Добряков рассказал, что сотрудники «Росатома» консультируют представителей Росавиации и «Аэрофлота» в вопросах разработки процедур сертификации, предусмотренных федеральными авиационными правилами ФАП-21G. Воздушные фильтры, производимые «Росатомом», предназначены для моделей самолетов Airbus А320.

Алексей Михалик обратил внимание на проблематичность самостоятельного выпуска аналогов иностранных запчастей к западным воздушным судам российскими разработчиками и ремонтниками авиатехники. Это обусловлено тем, что в нашей стране отсутствуют профильные научно-производственные базы. Сейчас в эксплуатации авиакомпаний по-прежнему находятся западные модели. Ремонтировать их приходится без технической поддержки западных компаний Airbus и Boeing.

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