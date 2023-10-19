Сергей Катырин назвал перспективы финансового инструмента для бизнеса

Вместе с тем Сергей Катырин указал на необходимость неухудшения условий для инвесторов во время реализации инвестиционного проекта со стороны местных властей и ресурсоснабжающих организаций. Более того, он подчеркнул, что необходима электронная платформа, чтобы все инициативы были отмечены. Только при данных обстоятельствах появится возможность отслеживать процесс реализации, а также влиять на этот процесс в случае необходимости.