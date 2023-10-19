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Сергей Катырин назвал перспективы финансового инструмента для бизнеса

Сергей Катырин назвал перспективы финансового инструмента для бизнеса

19 октября 2023, 05:38
Фото: фрагмент видео
На форуме «Региональный инвестиционный стандарт», который состоялся в Нижнем Новгороде, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин рассказал о механизмах работы и перспективах финансового инструмента для бизнеса.

Как отметил Катырин, в настоящее время региональный инвестиционный стандарт включает набор минимальных требований для создания условий, максимально благоприятных для любого инвестора в любой точке России.

«Наша задача, в первую очередь, это организовать взаимодействие с другими объединениями предпринимателей, привлечь тех, кто участвует в инвестиционном процессе, взаимодействовать с органами государственной власти, с ресурсоснабжающими организациями», — сообщил председатель ТПП Сергей Катырин.

Он добавил, что инвестиционный стандарт активно внедряется федеральными и региональными властями, а также ведущими бизнес-объединениями. Для последних его роль заключается в подтверждении внедрения стандарта и его ежегодной верификации.

Первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов отметил, что в России сейчас созданы достаточно благоприятные условия для инвестиций, однако реализация этих условий зависит от климата, который формируется не только на федеральном уровне, но и на региональном.

Вместе с тем Сергей Катырин указал на необходимость неухудшения условий для инвесторов во время реализации инвестиционного проекта со стороны местных властей и ресурсоснабжающих организаций. Более того, он подчеркнул, что необходима электронная платформа, чтобы все инициативы были отмечены. Только при данных обстоятельствах появится возможность отслеживать процесс реализации, а также влиять на этот процесс в случае необходимости.

В Нижегородской области форум «Региональный инвестиционный стандарт — 2023» собрал более 700 участников из 81 субъекта страны.

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