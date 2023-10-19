«Аэрофлот» представил авиаперевозчику из Венесуэлы АИС ОВП «Леонардо»

Главным достоинством меморандума, подписанного в июне 2023 года между «Аэрофлотом» и авиакомпанией Conviasa, является расширение сотрудничества между Россией и странами Карибского бассейна. Переход венесуэльского перевозчика на российскую систему бронирования «Леонардо» позволит осуществлять совместную эксплуатацию рейсов в рамках соглашения «код-шер/свободная продажа». Теперь пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих авиакомпаний, а полеты будут выполняться под единым кодом. Ожидается, что компания Conviasa внедрит российскую систему «Леонардо» уже в следующем году.