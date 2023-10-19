«Аэрофлот» представил авиаперевозчику из Венесуэлы АИС ОВП «Леонардо»

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Сотрудники компании Conviasa посетили офис «Аэрофлота» и базовый аэропорт Шереметьево 16 и 17 октября 2023 года.
Гостям продемонстрировали работу российской автоматизированной информационной системы оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) «Леонардо». «Аэрофлот» перешел на нее в ноябре прошлого года. Сотрудникам Conviasa продемонстрировали основные принципы функционирования программных компонентов АИС ОВП, пишет rostovgazeta.ru.
АИС ОВП способна управлять всеми аспектами организации авиарейсов, начиная от учета ресурсов и инвентаря, заканчивая бронированием пассажирских перевозок и дополнительных услуг. Система также обеспечивает эффективное оформление продажи авиабилетов и электронных документов. Как работает автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа, гостям из Венесуэлы продемонстрировали сотрудники «Аэрофлота».
Заместитель генерального директора по информационным технологиям ПАО «Аэрофлот» Антон Мацкевич подчеркнул, что рад приветствовать коллег из Венесуэлы и делиться практическим опытом внедрения системы «Леонардо». Он отметил, что первый год использования этой отечественной системы показал наличие необходимых функциональных возможностей, позволяющих эффективно управлять процессами крупнейшего российского авиаперевозчика.
Главным достоинством меморандума, подписанного в июне 2023 года между «Аэрофлотом» и авиакомпанией Conviasa, является расширение сотрудничества между Россией и странами Карибского бассейна. Переход венесуэльского перевозчика на российскую систему бронирования «Леонардо» позволит осуществлять совместную эксплуатацию рейсов в рамках соглашения «код-шер/свободная продажа». Теперь пассажиры смогут использовать бонусные программы обеих авиакомпаний, а полеты будут выполняться под единым кодом. Ожидается, что компания Conviasa внедрит российскую систему «Леонардо» уже в следующем году.
Компания «Аэрофлот» — один из первых авиаперевозчиков Российской Федерации, который после введения санкций провел успешное импортозамещение системы бронирования.