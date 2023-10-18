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Павел Шинский: Салон «Французская осень» посетили 15 виноделов из Франции

Павел Шинский: Салон «Французская осень» посетили 15 виноделов из Франции

18 октября 2023, 09:57
Фото: 1MI
Салон «Французская осень» в Москве посетили 15 французских виноделов, сообщил гендиректор Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Павел Шинский. По его словам, этим они продемонстрировали, что заинтересованы в продолжении работы на российском рынке.

Мероприятие в Москве посетили виноделы из таких регионов Франции, как Бордо, Бургундия, Луара, Эльзас, Шампань, Коньяк, Божоле, Лангедок и др. Некоторые из них ранее не сотрудничали с российским бизнесом. Шинский отметил, что, помимо экономического значения, салон играет символическую роль, показывая, что Россия остается естественным торгово- экономическим партнером французского бизнеса, если не нарушать европейские законы, передает 56orb.ru.

Посетившие Москву виноделы хотят сохранить «живую связь с россиянами», подчеркнул он.

В сентябре также стало известно, что второй Российский винодельческий форум пройдет 9–10 ноября. Ключевой темой деловой программы станет импортозамещение и меры поддержки российского вина.

В прошлом году первый Российский винодельческий форум стал самым обсуждаемым событием отрасли. За два дня мероприятие посетили более 1,7 тысячи человек, а также 64 винодельческие и виноторговые компании.

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