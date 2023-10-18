Павел Шинский: Салон «Французская осень» посетили 15 виноделов из Франции

Мероприятие в Москве посетили виноделы из таких регионов Франции, как Бордо, Бургундия, Луара, Эльзас, Шампань, Коньяк, Божоле, Лангедок и др. Некоторые из них ранее не сотрудничали с российским бизнесом. Шинский отметил, что, помимо экономического значения, салон играет символическую роль, показывая, что Россия остается естественным торгово- экономическим партнером французского бизнеса, если не нарушать европейские законы, передает 56orb.ru.