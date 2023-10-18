Павел Шинский: Салон «Французская осень» посетили 15 виноделов из Франции

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
Мероприятие в Москве посетили виноделы из таких регионов Франции, как Бордо, Бургундия, Луара, Эльзас, Шампань, Коньяк, Божоле, Лангедок и др. Некоторые из них ранее не сотрудничали с российским бизнесом. Шинский отметил, что, помимо экономического значения, салон играет символическую роль, показывая, что Россия остается естественным торгово- экономическим партнером французского бизнеса, если не нарушать европейские законы, передает 56orb.ru.
Посетившие Москву виноделы хотят сохранить «живую связь с россиянами», подчеркнул он.
В сентябре также стало известно, что второй Российский винодельческий форум пройдет 9–10 ноября. Ключевой темой деловой программы станет импортозамещение и меры поддержки российского вина.
В прошлом году первый Российский винодельческий форум стал самым обсуждаемым событием отрасли. За два дня мероприятие посетили более 1,7 тысячи человек, а также 64 винодельческие и виноторговые компании.