Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 18 октября, 10:12

Published 18 октября, 10:12

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

На станции Царицыно появится новый подземный вестибюль с пересадкой на метро

18 октября 2023, 10:12
На станции Царицыно МЦД-2 построят новый подземный вестибюль, который будет соединять Курское направление МЖД и МЦД-2 с метро. Это позволит пассажирам более удобно пересаживаться на одноименную станцию метро и также облегчит транзитную связь между Каспийской и Луганской улицами.

Для доступа к платформам будут построены 4 павильона, а спуски оснастят эскалаторами и лифтами. Такое решение повысит комфорт для всех пассажиров, включая маломобильных граждан. Архитектурный облик пассажирских вестибюлей будет отражать характеристику музея-заповедника «Царицыно».

Кроме того, будет проведена реконструкция дороги под путепроводом, что приведет к увеличению проездного пространства для автотранспорта.

На данный момент уже завершено строительство новой платформы №5 с навесом на всю длину, а также служебного здания для размещения оборудования микропроцессорной централизации, сообщила пресс-служба МЖД.

Подпишитесь
По собственному. Илья Лобов ушел с поста главы минприроды Омской области
Сегодня, 11:48
Артем Наркевич стал советником по вопросам здравоохранения в областном правительстве
Сегодня, 06:05
Разбрасывают кости и дерутся. В Омске жильцы многоэтажки страдают от бездомных собак
Сегодня, 03:48
Год на реставрацию. Омский минкульт через суд добился ремонта особняка на Ленина
Сегодня, 08:29
Курс на Левый берег. Названы точки, где планируют разместить новый парк «Патриот»
Сегодня, 09:37
Утопают в нечистотах. В омской новостройке подвалы залило канализационными отходами
Сегодня, 11:51