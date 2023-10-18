Эксперты о инновационных методах глубокого обучения для декодирования параметров речи

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Исследователи из Нью-Йоркского университета под руководством Адина Флинкера и Яо Вана сделали значительный прогресс в этой области, что может помочь в разработке технологий восстановления речи для людей, потерявших способность говорить, пишет Pravda.Ru.
Они использовали новые методы глубокого обучения на мозговых записях, чтобы разобраться в параметрах речи. Ученые создали нейронную сеть, которая может отличать прямую и обратную связь в процессе производства речи. Таким образом, им удалось более детально изучить влияние каждого типа связи на процесс речи.
Этот подход позволил не только расшифровать параметры речи, но и получить представление о временных характеристиках активности коры мозга, что противоречит ранее принятым представлениям о разделении корковых сетей на прямую и обратную связь. Это новое понимание в сочетании с высокой точностью воспроизведения речи является важным шагом в изучении сложных нейронных механизмов, лежащих в основе процесса речи.