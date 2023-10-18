Эксперты о инновационных методах глубокого обучения для декодирования параметров речи

Этот подход позволил не только расшифровать параметры речи, но и получить представление о временных характеристиках активности коры мозга, что противоречит ранее принятым представлениям о разделении корковых сетей на прямую и обратную связь. Это новое понимание в сочетании с высокой точностью воспроизведения речи является важным шагом в изучении сложных нейронных механизмов, лежащих в основе процесса речи.