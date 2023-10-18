Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:38

Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Эксперты о инновационных методах глубокого обучения для декодирования параметров речи

18 октября 2023, 10:38
Процесс производства речи у человека остается сложной загадкой для ученых. Разгадка этой головоломки требует изучения сложной нейронной сети, которая контролирует точные движения мышц в ротовой полости, челюсти и губах, а также обработку аудиообратной связи при прослушивании собственного голоса.

Исследователи из Нью-Йоркского университета под руководством Адина Флинкера и Яо Вана сделали значительный прогресс в этой области, что может помочь в разработке технологий восстановления речи для людей, потерявших способность говорить, пишет Pravda.Ru.

Они использовали новые методы глубокого обучения на мозговых записях, чтобы разобраться в параметрах речи. Ученые создали нейронную сеть, которая может отличать прямую и обратную связь в процессе производства речи. Таким образом, им удалось более детально изучить влияние каждого типа связи на процесс речи.

Этот подход позволил не только расшифровать параметры речи, но и получить представление о временных характеристиках активности коры мозга, что противоречит ранее принятым представлениям о разделении корковых сетей на прямую и обратную связь. Это новое понимание в сочетании с высокой точностью воспроизведения речи является важным шагом в изучении сложных нейронных механизмов, лежащих в основе процесса речи.

Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Сегодня, 06:24
Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
Сегодня, 04:29
Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин
Сегодня, 03:33
Зима близко. К концу недели в Омске обещают первый снег
Сегодня, 06:11
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
Сегодня, 07:36
Омских депутатов заинтересовали «собачьи свадьбы»
Сегодня, 08:55