Эксперт: Известные бренды шин все еще производятся в России

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Однако сегодня предложений от европейских производителей становится все меньше, что заставляет водителей постепенно менять свой выбор в пользу менее известных марок шин.
Эксперт советует начать этот процесс с таких известных брендов, как Michelin и Continental, так как в будущем может возникнуть проблема с нахождением нужной модели на рынке, и замена одного колеса может стать сложной задачей.
Он также указывает на то, что некоторые известные бренды всё ещё производят шины в России, например, Pirelli и Yokohama. Есть также компании, которые выпускают аналогичные шины под другими марками. Например, Nokian заменили на Ikon, а Continental — на Matador. По мнению эксперта, шины китайских и российских брендов успешно могут заменить отсутствующие на рынке всемирно известные бренды, и водители даже не почувствуют разницы в качестве.