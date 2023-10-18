Эксперт: Известные бренды шин все еще производятся в России

Он также указывает на то, что некоторые известные бренды всё ещё производят шины в России, например, Pirelli и Yokohama. Есть также компании, которые выпускают аналогичные шины под другими марками. Например, Nokian заменили на Ikon, а Continental — на Matador. По мнению эксперта, шины китайских и российских брендов успешно могут заменить отсутствующие на рынке всемирно известные бренды, и водители даже не почувствуют разницы в качестве.