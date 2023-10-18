Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:57

Updated Сегодня, 10:57

Эксперт: Известные бренды шин все еще производятся в России

18 октября 2023, 10:53
Несмотря на большое количество шин из Китая на рынке, пока мало кто доверяет им полностью. Водители продолжают предпочитать проверенные европейские бренды, пишет Pravda.Ru.

Однако сегодня предложений от европейских производителей становится все меньше, что заставляет водителей постепенно менять свой выбор в пользу менее известных марок шин.

Эксперт советует начать этот процесс с таких известных брендов, как Michelin и Continental, так как в будущем может возникнуть проблема с нахождением нужной модели на рынке, и замена одного колеса может стать сложной задачей.

Он также указывает на то, что некоторые известные бренды всё ещё производят шины в России, например, Pirelli и Yokohama. Есть также компании, которые выпускают аналогичные шины под другими марками. Например, Nokian заменили на Ikon, а Continental — на Matador. По мнению эксперта, шины китайских и российских брендов успешно могут заменить отсутствующие на рынке всемирно известные бренды, и водители даже не почувствуют разницы в качестве.

Подпишитесь
Дети голодают. Бастрыкин вновь обратил внимание на омскую стримершу Кипишную
Сегодня, 06:24
Без конкурентов. В Омске определились с компанией для продажи транспортных карт
Сегодня, 04:29
Массово пропадают люди. В Омской области ищут сразу троих потерявшихся мужчин
Сегодня, 03:33
Зима близко. К концу недели в Омске обещают первый снег
Сегодня, 06:11
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
Сегодня, 07:36
Омских депутатов заинтересовали «собачьи свадьбы»
Сегодня, 08:55