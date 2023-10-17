Врач-диетолог объяснила, что мешает похудеть в процессе борьбы с лишним весом

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Писарева отметила, что не нужно полностью исключать из рациона растительные и животные жиры, белки и углеводы. Важно лишь ограничить их объемы.
Нутрициолог предупредила, что фрукты не являются идеальной заменой пищи. Она указала на то, что арбуз и дыня содержат много глюкозы и калорий, поэтому их стоит употреблять отдельно от основных приемов пищи.
Эксперт также призвала отказаться от сладких перекусов, таких как батончики и снеки. Она отметила, что они часто содержат низкокачественные компоненты, такие как синтетические сахарозаменители или стабилизаторы.