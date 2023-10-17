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Posted Сегодня, 15:13

Published Сегодня, 15:13

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

Врач-диетолог объяснила, что мешает похудеть в процессе борьбы с лишним весом

17 октября 2023, 15:13
Диетолог Ирина Писарева рассказала о причинах, по которым люди испытывают сложности в процессе снижения веса. Она подчеркнула, что главное — достигнуть дефицита калорий. Если уменьшить количество потребляемых калорий на 20%, то можно получить результат, пишет Pravda.Ru.

Писарева отметила, что не нужно полностью исключать из рациона растительные и животные жиры, белки и углеводы. Важно лишь ограничить их объемы.

Нутрициолог предупредила, что фрукты не являются идеальной заменой пищи. Она указала на то, что арбуз и дыня содержат много глюкозы и калорий, поэтому их стоит употреблять отдельно от основных приемов пищи.

Эксперт также призвала отказаться от сладких перекусов, таких как батончики и снеки. Она отметила, что они часто содержат низкокачественные компоненты, такие как синтетические сахарозаменители или стабилизаторы.

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