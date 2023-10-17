Врач-диетолог объяснила, что мешает похудеть в процессе борьбы с лишним весом

Диетолог Ирина Писарева рассказала о причинах, по которым люди испытывают сложности в процессе снижения веса. Она подчеркнула, что главное — достигнуть дефицита калорий. Если уменьшить количество потребляемых калорий на 20%, то можно получить результат, пишет Pravda.Ru.