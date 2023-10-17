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Смоленская «Квадра» сообщила о подаче тепла, УК налаживают температурный режим

Смоленская «Квадра» сообщила о подаче тепла, УК налаживают температурный режим

17 октября 2023, 17:04
Фото: 1MI
Все энергообъекты филиала АО «Квадра» — «Смоленская генерация» окончательно переведены на зимний режим работы. Обслуживаемые компанией 1312 многоквартирных жилых домов и 176 организаций социальной сферы обеспечены теплом от энергоисточников филиала.

По данным, предоставленным управляющим директором филиала Андреем Кулаевым, на всех этапах технологического процесса была произведена предварительная наладка гидравлического режима перед полноценным стартом отопительного сезона. Подачу тепла внутри теплопунктов, на квартальных тепломагистралях и внутридомовых отопительных сетях контролировали МУП «Смоленсктеплосеть» и управляющие организации. Сейчас параметры теплоподачи продолжают регулировать на каждом из объектов, ведутся комиссионные проверки качества поставок ресурса.

Сотрудники «Тепловых сетей» осуществляют регулярный контроль состояния магистралей на предмет утечек. Тепловым сетям с высокой степенью износа специалисты уделяют особое внимание. В случае необходимости в кратчайшие сроки проводятся ремонтные работы для предотвращения последующих масштабных отключений. Об этом информирует smol.aif.ru.

Филиал АО «Квадра» — «Смоленская генерация» является на сегодняшний день крупнейшей организацией, обеспечивающей поставки теплового ресурса для городских предприятий промышленности и объектов жилищно-коммунальной сферы Смоленска. Свыше 85% рынка тепловой энергии облцентра приходится на долю филиала, при этом его общая установленная электрическая мощность достигает 275 МВт, тепловая — 911,2 Гкал/ч. В организации работает около 600 сотрудников.

При выработке и перераспределении теплового ресурса используются теплофикационные мощности Смоленской ТЭЦ-2 и котельной на улице Кашена, в процессе теплоснабжения задействовано 148,3 км сетей в однотрубном исчислении и три подкачивающие насосные станции.

Смоленский филиал АО «Квадра» обслуживает примерно 120 000 лицевых счетов горожан — абонентов энергетической компании. Организация заключила 2500 договоров о теплоснабжении с юридическими лицами.

#Общество
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