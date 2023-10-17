Смоленская «Квадра» сообщила о подаче тепла, УК налаживают температурный режим

По данным, предоставленным управляющим директором филиала Андреем Кулаевым, на всех этапах технологического процесса была произведена предварительная наладка гидравлического режима перед полноценным стартом отопительного сезона. Подачу тепла внутри теплопунктов, на квартальных тепломагистралях и внутридомовых отопительных сетях контролировали МУП «Смоленсктеплосеть» и управляющие организации. Сейчас параметры теплоподачи продолжают регулировать на каждом из объектов, ведутся комиссионные проверки качества поставок ресурса.