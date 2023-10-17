Смоленская «Квадра» сообщила о подаче тепла, УК налаживают температурный режим

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
По данным, предоставленным управляющим директором филиала Андреем Кулаевым, на всех этапах технологического процесса была произведена предварительная наладка гидравлического режима перед полноценным стартом отопительного сезона. Подачу тепла внутри теплопунктов, на квартальных тепломагистралях и внутридомовых отопительных сетях контролировали МУП «Смоленсктеплосеть» и управляющие организации. Сейчас параметры теплоподачи продолжают регулировать на каждом из объектов, ведутся комиссионные проверки качества поставок ресурса.
Сотрудники «Тепловых сетей» осуществляют регулярный контроль состояния магистралей на предмет утечек. Тепловым сетям с высокой степенью износа специалисты уделяют особое внимание. В случае необходимости в кратчайшие сроки проводятся ремонтные работы для предотвращения последующих масштабных отключений. Об этом информирует smol.aif.ru.
Филиал АО «Квадра» — «Смоленская генерация» является на сегодняшний день крупнейшей организацией, обеспечивающей поставки теплового ресурса для городских предприятий промышленности и объектов жилищно-коммунальной сферы Смоленска. Свыше 85% рынка тепловой энергии облцентра приходится на долю филиала, при этом его общая установленная электрическая мощность достигает 275 МВт, тепловая — 911,2 Гкал/ч. В организации работает около 600 сотрудников.
При выработке и перераспределении теплового ресурса используются теплофикационные мощности Смоленской ТЭЦ-2 и котельной на улице Кашена, в процессе теплоснабжения задействовано 148,3 км сетей в однотрубном исчислении и три подкачивающие насосные станции.
Смоленский филиал АО «Квадра» обслуживает примерно 120 000 лицевых счетов горожан — абонентов энергетической компании. Организация заключила 2500 договоров о теплоснабжении с юридическими лицами.