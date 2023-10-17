Рустам Ятимов рассказал о конфликте с Криштиану Роналду

По его словам, конфликт начался из-за того, что Роналду был недоволен замедлением хода игры. Оба игрока стали выражать свое недовольство друг другу. Ятимов добавил, что начальный разговор происходил на русском языке, однако потом он вспомнил, что Роналду не понимает его их смешно. Они переключились на сербский и английский языки и в итоге разобрались, поговорили и продолжили игру, пишет Pravda.Ru.