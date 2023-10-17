Рустам Ятимов рассказал о конфликте с Криштиану Роналду

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
По его словам, конфликт начался из-за того, что Роналду был недоволен замедлением хода игры. Оба игрока стали выражать свое недовольство друг другу. Ятимов добавил, что начальный разговор происходил на русском языке, однако потом он вспомнил, что Роналду не понимает его их смешно. Они переключились на сербский и английский языки и в итоге разобрались, поговорили и продолжили игру, пишет Pravda.Ru.
Этот матч состоялся 2 октября и завершился победой «Аль-Насра» со счетом 3:1. В этом матче Роналду забил один гол.
Криштиану Роналду провел много матчей в разных турнирах за свою клубную карьеру. У него на счету 726 голов и 231 результативная передача. В национальной команде Португалии он сыграл 202 раза, забил 125 голов и сделал 44 передачи.