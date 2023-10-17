Роль гормонов щитовидной железы в организме

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Эти гормоны необходимы для поддержания здоровья человека и влияют на обмен веществ, репродуктивное здоровье, температуру тела, пищеварение, работу сердца и состояние сосудов. Они также играют роль в усвоении кальция и фосфора, которые необходимы для здоровья костей, рассказала Pravda.Ru Гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Для нормального функционирования щитовидной железы необходимы определенные питательные вещества, включая йод, селен и витамин А. Йод является особенно важным, так как без него не могут быть вырабатываться гормоны Т3 и Т4. Он присутствует в морепродуктах, рыбе, молочных продуктах и некоторых овощах. Однако, некоторые продукты, такие как репа, редис, цветная капуста, горчица, арахис и фасоль, содержат вещества, которые блокируют усвоение йода щитовидной железой.
Чтобы поддерживать здоровье щитовидной железы, необходимо обеспечить организм селеном и витамином А. Эти микроэлементы можно получить из пищи, такой как мясо, овощи, фрукты, злаки и листовая зелень. Важно иметь сбалансированное питание в любое время года.
Если у вас возникают признаки дефицита гормонов щитовидной железы, такие как усталость, нарушения сна, изменение веса, перепады настроения и выпадение волос, рекомендуется проконсультироваться с врачом и проверить уровень гормонов в крови. На основе результатов анализа, врач может определить необходимые дозировки препаратов и рекомендации по дальнейшему лечению.