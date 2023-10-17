Роль гормонов щитовидной железы в организме

Для нормального функционирования щитовидной железы необходимы определенные питательные вещества, включая йод, селен и витамин А. Йод является особенно важным, так как без него не могут быть вырабатываться гормоны Т3 и Т4. Он присутствует в морепродуктах, рыбе, молочных продуктах и некоторых овощах. Однако, некоторые продукты, такие как репа, редис, цветная капуста, горчица, арахис и фасоль, содержат вещества, которые блокируют усвоение йода щитовидной железой.