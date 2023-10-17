Рекомендации по употреблению солёных овощей от врача-диетолога

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Согласно рекомендациям ВОЗ, рекомендуется потреблять 4-5 граммов соли в день. Однако людям с артериальной гипертензией следует быть осторожными и не употреблять сразу большое количество соленых продуктов, таких как соленые огурцы. Достаточно съесть по одному огурчику за обедом или ужином, пишет Pravda.Ru.
Коробкина отмечает, что консервированные овощи сохраняют микроэлементы, но теряют витамины. Поэтому самым полезным способом заготовки овощей и ягод является заморозка.
Эксперт предупреждает о возможном риске заражения ботулизмом при употреблении консервированных продуктов. По словам диетолога, употребление соленых овощей может вызвать отеки.
«Отек — это тонкий внутриклеточный отек, который может повышать давление», — поясняет врач.