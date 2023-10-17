Рекомендации по употреблению солёных овощей от врача-диетолога

Согласно рекомендациям ВОЗ, рекомендуется потреблять 4-5 граммов соли в день. Однако людям с артериальной гипертензией следует быть осторожными и не употреблять сразу большое количество соленых продуктов, таких как соленые огурцы. Достаточно съесть по одному огурчику за обедом или ужином, пишет Pravda.Ru.