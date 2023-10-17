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Published Сегодня, 08:58

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Профилактика простуды после отпуска: советы врача

17 октября 2023, 08:58
Игорь Орлов, врач общей практики, поделился информацией о том, почему люди часто заболевают после отдыха на южном побережье.

Согласно словам доктора, наиболее распространенными причинами респираторных заболеваний являются перепады температур и длительное пребывание под кондиционерами. Это может привести к так называемому «синдрому дезадаптации», когда организм не успевает приспособиться к новым условиям и сталкивается с новой инфекцией, вызывающей заболевание, рассказал эксперт Pravda.Ru.

Орлов отметил, что перед приездом на юг туристы проходят через места с большим скоплением людей, где есть возможность заразиться. Например, в гостиницах в Средней Азии не всегда меняют фильтры в кондиционерах, что приводит к накоплению бактерий и грибков, вызывающих заболевания.

Доктор пояснил, что простудные заболевания, которые можно привезти с моря и подхватить дома, могут иметь различные штаммы вирусов, бактерий и микробов. Если у нас уже есть адаптация и иммунитет к этим штаммам, то мы можем переболеть легкой формой или даже быть носителями антител и иммунитета, что помогает снизить риск заболевания. Однако, при перемещении в другую местность, где есть другие штаммы, организм может не иметь иммунитета к ним и заболевание может возникнуть.

Чтобы предотвратить простудные заболевания, врач рекомендует принимать витаминные препараты и адаптогены, которые помогут повысить иммунитет и способствуют синтезу интерферона — белков, отвечающих за иммунный ответ.

Орлов советует не отказываться от отдыха, так как он помогает справиться со стрессом и усталостью, однако рекомендует принимать меры профилактики для поддержания здоровья.

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