Профилактика простуды после отпуска: советы врача

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Согласно словам доктора, наиболее распространенными причинами респираторных заболеваний являются перепады температур и длительное пребывание под кондиционерами. Это может привести к так называемому «синдрому дезадаптации», когда организм не успевает приспособиться к новым условиям и сталкивается с новой инфекцией, вызывающей заболевание, рассказал эксперт Pravda.Ru.
Орлов отметил, что перед приездом на юг туристы проходят через места с большим скоплением людей, где есть возможность заразиться. Например, в гостиницах в Средней Азии не всегда меняют фильтры в кондиционерах, что приводит к накоплению бактерий и грибков, вызывающих заболевания.
Доктор пояснил, что простудные заболевания, которые можно привезти с моря и подхватить дома, могут иметь различные штаммы вирусов, бактерий и микробов. Если у нас уже есть адаптация и иммунитет к этим штаммам, то мы можем переболеть легкой формой или даже быть носителями антител и иммунитета, что помогает снизить риск заболевания. Однако, при перемещении в другую местность, где есть другие штаммы, организм может не иметь иммунитета к ним и заболевание может возникнуть.
Чтобы предотвратить простудные заболевания, врач рекомендует принимать витаминные препараты и адаптогены, которые помогут повысить иммунитет и способствуют синтезу интерферона — белков, отвечающих за иммунный ответ.
Орлов советует не отказываться от отдыха, так как он помогает справиться со стрессом и усталостью, однако рекомендует принимать меры профилактики для поддержания здоровья.