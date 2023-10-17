Профилактика простуды после отпуска: советы врача

Доктор пояснил, что простудные заболевания, которые можно привезти с моря и подхватить дома, могут иметь различные штаммы вирусов, бактерий и микробов. Если у нас уже есть адаптация и иммунитет к этим штаммам, то мы можем переболеть легкой формой или даже быть носителями антител и иммунитета, что помогает снизить риск заболевания. Однако, при перемещении в другую местность, где есть другие штаммы, организм может не иметь иммунитета к ним и заболевание может возникнуть.