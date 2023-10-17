Крахмал в картофеле — полезный источник питания для кишечной микрофлоры

Для многих россиян картофель является повседневным продуктом, и его влияние на фигуру вызывает определенные опасения. Тем не менее, эксперты утверждают, что картофель может быть полезным, если его правильно употреблять, пишет Pravda.Ru.