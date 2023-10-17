Крахмал в картофеле — полезный источник питания для кишечной микрофлоры

Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
По первому факту, картофель не обязательно приводит к набору веса. Рекомендуется умеренное потребление (150-200 грамм в день) и предпочтение вареного или запеченного картофеля. Это помогает сохранить калорийность в разумных пределах.
Второй факт заключается в том, что крахмал в составе картофеля полезен для кишечной микрофлоры. Крахмал служит источником питания для микрофлоры кишечника, поддерживая ее здоровье и способствуя нормальной работе пищеварительной системы.
Третий факт указывает на то, что приготовление картофеля при высоких температурах (выше 120 градусов) может привести к образованию токсичного акриламида. Поэтому рекомендуется избегать жарких и очень жарких способов приготовления картофеля.