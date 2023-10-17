Кириенко: Более 340 тысяч человек хотят участвовать в конкурсе «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
О старте проекта 1 сентября объявил президент России Владимир Путин. Тогда глава государства отметил, что подобный семейный конкурс может стать очень популярным и очень интересным. Об этом пишет tass.ru.
Прием заявок на конкурс продлится до 4 ноября. Его участники могут выиграть по пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Другой приз — путешествие всей семьей по России. Кириенко особо подчеркнул, что каждое задание конкурса должно иметь воспитательный эффект, быть полезным и интересным для семьи.
«На данный момент среди участников конкурса „Это у нас семейное“ 62% представительниц прекрасного пола и 38% мужского пола. 37% участников — это родители и законные представители, 36% — дети, 21% — бабушки и дедушки, 5% — другие родственники и 1% — прабабушки и прадедушки», — уточнил состав участников конкурса гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.
По его словам, в первый день заявочной кампании на конкурс поступили заявки буквально из всех регионов России. Говоря о следующих этапах соревнования, Комиссаров рассказал, что в ноябре — декабре пройдет дистанционный этап, в следующем году в марте — мае планируются окружные финалы, а летом — финал.
Подать заявку можно на сайте конкурса этосемейное.рф. Участниками могут стать команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.
Организатор конкурса «Это у нас семейное» — автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодежь и «Движение Первых».