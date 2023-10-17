Кириенко: Более 340 тысяч человек хотят участвовать в конкурсе «Это у нас семейное»

Подать заявку можно на сайте конкурса этосемейное.рф. Участниками могут стать команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.