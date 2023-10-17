Исследование показывает рост количества паров металла в стратосфере

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Пока точные последствия такого воздействия неизвестны, но ученые предполагают, что с увеличением числа космических запусков количество металлических паров в стратосфере будет только расти.
Открытие, которое было сделано группой исследователей под руководством физика Дэниела Мерфи из NOAA, подчеркивает необходимость изучения влияния металлических паров в атмосфере и прогнозирования того, как это будет развиваться в будущем.
В ходе исследования было проанализировано около 500 000 отдельных капель аэрозоля на наличие металлических следов, которые широко используются в производстве космических аппаратов. Было обнаружено присутствие около 20 разных металлов.
Некоторые из этих металлов были обнаружены в пропорциях, которые соответствуют испарениям метеоритов, но содержание других металлов, таких как литий, алюминий, медь и свинец, превышало ожидаемые уровни для метеоритов. Ученые сделали вывод, что это избыток связан с производством космических аппаратов.