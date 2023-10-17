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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

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Исследование показывает рост количества паров металла в стратосфере

17 октября 2023, 15:30
Недавние исследования показали, что даже космический мусор может быть причиной загрязнения окружающей среды на Земле. Этот мусор состоит из различных остатков, таких как обломки ракет и части спутников, которые при входе в атмосферу оставляют металлические следы, пишет Pravda.Ru.

Пока точные последствия такого воздействия неизвестны, но ученые предполагают, что с увеличением числа космических запусков количество металлических паров в стратосфере будет только расти.

Открытие, которое было сделано группой исследователей под руководством физика Дэниела Мерфи из NOAA, подчеркивает необходимость изучения влияния металлических паров в атмосфере и прогнозирования того, как это будет развиваться в будущем.

В ходе исследования было проанализировано около 500 000 отдельных капель аэрозоля на наличие металлических следов, которые широко используются в производстве космических аппаратов. Было обнаружено присутствие около 20 разных металлов.

Некоторые из этих металлов были обнаружены в пропорциях, которые соответствуют испарениям метеоритов, но содержание других металлов, таких как литий, алюминий, медь и свинец, превышало ожидаемые уровни для метеоритов. Ученые сделали вывод, что это избыток связан с производством космических аппаратов.

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