Исследование показывает рост количества паров металла в стратосфере

Некоторые из этих металлов были обнаружены в пропорциях, которые соответствуют испарениям метеоритов, но содержание других металлов, таких как литий, алюминий, медь и свинец, превышало ожидаемые уровни для метеоритов. Ученые сделали вывод, что это избыток связан с производством космических аппаратов.