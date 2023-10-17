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Грета Тунберг задержана полицией во время акции протеста в Лондоне

17 октября 2023, 15:25
Шведская активистка и защитница окружающей среды Грета Тунберг была арестована полицией во время своего последнего протестного мероприятия в Лондоне, о чем сообщило экологическое движение Fossil Free London.

Они опубликовали фотографию, на которой видно, как два офицера держат Тунберг за руку, и один из них носит значок с надписью «против нефтедолларов». Это произошло перед отелем, где проходил трехдневный форум по энергетической разведке, на котором присутствовали представители крупнейших нефтяных и газовых компаний, пишет Pravda.Ru.

Интересно отметить, что всего неделю назад Тунберг получила штраф за неподчинение полиции в городе Мальме, как сообщили в Telegram-канале «Радиоканал NSN».

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