Футболисты из Швеции отказались продолжить матч после убийства двух болельщиков

Спортсмены из национальной команды Швеции решили не продолжать игру после перерыва в матче с Бельгией в рамках отборочного тура чемпионата Европы 2024 года. По информации LN24, футболисты узнали о трагическом происшествии во время перерыва и не могли продолжить матч, пишет Pravda.Ru.