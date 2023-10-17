Футболисты из Швеции отказались продолжить матч после убийства двух болельщиков

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
По данным издания Sudinfo, 16 октября после 20:00 по московскому времени в Брюсселе неизвестный напал на шведских болельщиков. В результате инцидента два человека погибли, а несколько получили ранения.
Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии, обратился к жителям Брюсселя с просьбой быть бдительными после нападения на футбольных болельщиков в центре города. Нападавший успел скрыться, и его поиск продолжается, сообщает «Газета.ru».