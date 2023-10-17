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Updated Сегодня, 15:45

Футболисты из Швеции отказались продолжить матч после убийства двух болельщиков

17 октября 2023, 15:43
Спортсмены из национальной команды Швеции решили не продолжать игру после перерыва в матче с Бельгией в рамках отборочного тура чемпионата Европы 2024 года. По информации LN24, футболисты узнали о трагическом происшествии во время перерыва и не могли продолжить матч, пишет Pravda.Ru.

По данным издания Sudinfo, 16 октября после 20:00 по московскому времени в Брюсселе неизвестный напал на шведских болельщиков. В результате инцидента два человека погибли, а несколько получили ранения.

Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии, обратился к жителям Брюсселя с просьбой быть бдительными после нападения на футбольных болельщиков в центре города. Нападавший успел скрыться, и его поиск продолжается, сообщает «Газета.ru».

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