Вишкович обсудит строительство нового газопровода для поставок газа в Сербию

Однако, по мнению Вишковича, вопрос о поставках российского газа в Республику Сербскую является сложной задачей. Это связано с тем, что транспортировка газа в Венгрию происходит через Украину, а в Сербию — через Болгарию. Поэтому ожидается, что Республика будет получать газ по новому газопроводу, который в настоящее время строится из Сербии.