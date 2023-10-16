Вишкович обсудит строительство нового газопровода для поставок газа в Сербию

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Вишкович отметил, что подтверждение этого соглашения было получено в ходе встречи с заместителем председателя правительства России Александром Новаком, в которой также присутствовали представители компании «Газпром», пишет Pravda.Ru.
Однако, по мнению Вишковича, вопрос о поставках российского газа в Республику Сербскую является сложной задачей. Это связано с тем, что транспортировка газа в Венгрию происходит через Украину, а в Сербию — через Болгарию. Поэтому ожидается, что Республика будет получать газ по новому газопроводу, который в настоящее время строится из Сербии.
Также Вишкович заявил о наличии альтернативного варианта, который предусматривает газификацию Республики Сербской и строительство двух газовых электростанций мощностью 100 МВт каждая совместно с компанией «Газпром».