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Вишкович обсудит строительство нового газопровода для поставок газа в Сербию

16 октября 2023, 10:30
Председатель министров Республики Сербской Радован Вишкович объявил о намерении заключить долгосрочное соглашение о поставках российского газа до конца 2023 года. Об этом он рассказал в интервью газете «Известия».

Вишкович отметил, что подтверждение этого соглашения было получено в ходе встречи с заместителем председателя правительства России Александром Новаком, в которой также присутствовали представители компании «Газпром», пишет Pravda.Ru.

Однако, по мнению Вишковича, вопрос о поставках российского газа в Республику Сербскую является сложной задачей. Это связано с тем, что транспортировка газа в Венгрию происходит через Украину, а в Сербию — через Болгарию. Поэтому ожидается, что Республика будет получать газ по новому газопроводу, который в настоящее время строится из Сербии.

Также Вишкович заявил о наличии альтернативного варианта, который предусматривает газификацию Республики Сербской и строительство двух газовых электростанций мощностью 100 МВт каждая совместно с компанией «Газпром».

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