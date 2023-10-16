Солнечные бури затрудняют ориентацию перелётных птиц в США

Солнце периодически испускает высокоэнергетические частицы и радиацию, например корональные выбросы массы (CME) и сильные порывы солнечного ветра. Когда эти явления достигают Земли, они могут временно изменять магнитное поле планеты, что называется геомагнитными возмущениями. Ученые уже знали, что такие геомагнитные возмущения могут сбивать с толку других животных и мешать им ориентироваться по магнитному полю.