Солнечные бури затрудняют ориентацию перелётных птиц в США

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Эти данные указывают на серьезные проблемы, с которыми эти птицы могут столкнуться в ближайшие годы, так как солнце приближается к своему максимальному активному состоянию, известному как солнечный максимум.
Солнце периодически испускает высокоэнергетические частицы и радиацию, например корональные выбросы массы (CME) и сильные порывы солнечного ветра. Когда эти явления достигают Земли, они могут временно изменять магнитное поле планеты, что называется геомагнитными возмущениями. Ученые уже знали, что такие геомагнитные возмущения могут сбивать с толку других животных и мешать им ориентироваться по магнитному полю.