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Солнечные бури затрудняют ориентацию перелётных птиц в США

16 октября 2023, 10:42
По новому исследованию стало известно, что перелетным птицам в США сложно ориентироваться в условиях солнечных бурь и других событий космической погоды, которые мешают им чувствовать магнитное поле Земли, пишет Pravda.Ru.

Эти данные указывают на серьезные проблемы, с которыми эти птицы могут столкнуться в ближайшие годы, так как солнце приближается к своему максимальному активному состоянию, известному как солнечный максимум.

Солнце периодически испускает высокоэнергетические частицы и радиацию, например корональные выбросы массы (CME) и сильные порывы солнечного ветра. Когда эти явления достигают Земли, они могут временно изменять магнитное поле планеты, что называется геомагнитными возмущениями. Ученые уже знали, что такие геомагнитные возмущения могут сбивать с толку других животных и мешать им ориентироваться по магнитному полю.

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