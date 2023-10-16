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Published Сегодня, 10:39

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

Пожар тушат в пятиэтажном производственном здании в Москве

16 октября 2023, 10:39
Утром 16 октября в северной части Москвы произошёл пожар в пятиэтажном производственном здании, пишет Pravda.Ru.

По информации Телеканала «360», около 06:20 спасатели получили вызов о возгорании на художественно-производственном комбинате, расположенном на улице Вучетича. Очевидец сообщил, что из кирпичного здания исходил тёмный дым и возможно там находятся люди. После прибытия спасателей они подтвердили, что пожар действительно есть.

Огонь был обнаружен в мастерской, которая располагалась на пятом этаже. В 06:49 пожар удалось потушить. Специалисты сообщают, что в одном из помещений загорелись стройматериалы и мебель. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.

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