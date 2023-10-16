Пожар тушат в пятиэтажном производственном здании в Москве

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
По информации Телеканала «360», около 06:20 спасатели получили вызов о возгорании на художественно-производственном комбинате, расположенном на улице Вучетича. Очевидец сообщил, что из кирпичного здания исходил тёмный дым и возможно там находятся люди. После прибытия спасателей они подтвердили, что пожар действительно есть.
Огонь был обнаружен в мастерской, которая располагалась на пятом этаже. В 06:49 пожар удалось потушить. Специалисты сообщают, что в одном из помещений загорелись стройматериалы и мебель. Общая площадь возгорания составила 25 квадратных метров.