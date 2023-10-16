Пожар тушат в пятиэтажном производственном здании в Москве

По информации Телеканала «360», около 06:20 спасатели получили вызов о возгорании на художественно-производственном комбинате, расположенном на улице Вучетича. Очевидец сообщил, что из кирпичного здания исходил тёмный дым и возможно там находятся люди. После прибытия спасателей они подтвердили, что пожар действительно есть.