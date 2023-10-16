Gaia: самый полный звездный каталог получил обновление

Операторы Gaia из Европейского космического агентства (ЕКА) отмечают, что новые данные привели к захватывающим и неожиданным научным открытиям, выходящим далеко за рамки ожиданий для этого космического телескопа. Новая коллекция исследований основана на третьем наборе данных от Gaia, опубликованном в июне 2022 года, который также включает данные об окружающих звездных спутниках.