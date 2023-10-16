Gaia: самый полный звездный каталог получил обновление

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
В новом выпуске, названном Gaia FPR, было добавлено более полумиллиона слабых звезд, свыше 380 квазаров с гравитационными линзами и точные координаты более 150 000 астероидов в Солнечной системе.
Глобальная карта галактики Млечный Путь и ее космического пространства, созданная Gaia, теперь содержит информацию о 1,8 млрд звезд, что позволяет ученым вести более глубокое изучение нашей космической истории. Этот новый выпуск заполняет пробелы в карте, делая ее более совершенной.
Операторы Gaia из Европейского космического агентства (ЕКА) отмечают, что новые данные привели к захватывающим и неожиданным научным открытиям, выходящим далеко за рамки ожиданий для этого космического телескопа. Новая коллекция исследований основана на третьем наборе данных от Gaia, опубликованном в июне 2022 года, который также включает данные об окружающих звездных спутниках.
Особое внимание следует уделить шаровым скоплениям, которые являются одними из самых древних объектов во Вселенной. Они состоят из плотно сгруппированных ядер ярких звезд и представляют собой настоящий вызов для астрономов при их изучении.