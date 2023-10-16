Эксперты обсуждают введение запрета на импорт определенных автомобилей в Россию

В этом году японское правительство ввело запрет на экспорт определенных категорий подержанных машин в Россию. Теперь нельзя везти автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра, а также автомобили с гибридными и электрическими двигателями, пишет Pravda.Ru.