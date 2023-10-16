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Published Сегодня, 10:24

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Updated Сегодня, 10:26

Эксперты обсуждают введение запрета на импорт определенных автомобилей в Россию

16 октября 2023, 10:24
В этом году японское правительство ввело запрет на экспорт определенных категорий подержанных машин в Россию. Теперь нельзя везти автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра, а также автомобили с гибридными и электрическими двигателями, пишет Pravda.Ru.

Мнение экспертов относительно параллельного импорта подержанных автомобилей из Японии разделилось. Экономист Олег Буклемишев отмечает, что в основном через параллельный импорт в Россию поступают более дорогие автомобили. Автомобили с пробегом, как правило, относятся к другой ценовой категории, что делает ввоз таких машин неэффективным для дилеров, сообщает издание msk1.ru.

Оптимистичное мнение высказывает эксперт Дмитрий Стрельцов. Он утверждает, что возможно ввозить праворульные автомобили через посредников в других странах.

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