Эксперты обсуждают введение запрета на импорт определенных автомобилей в Россию

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Мнение экспертов относительно параллельного импорта подержанных автомобилей из Японии разделилось. Экономист Олег Буклемишев отмечает, что в основном через параллельный импорт в Россию поступают более дорогие автомобили. Автомобили с пробегом, как правило, относятся к другой ценовой категории, что делает ввоз таких машин неэффективным для дилеров, сообщает издание msk1.ru.
Оптимистичное мнение высказывает эксперт Дмитрий Стрельцов. Он утверждает, что возможно ввозить праворульные автомобили через посредников в других странах.