Подведены итоги международного форума РЭН-2023

Как рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков, более 70 мероприятий прошло в рамках РЭН-2023. На них выступили не менее 225 спикеров. География гостей Российской энергетической недели в этом году была представлена 84 странами и территориями, а количество участников превысило 5000 человек, в том числе 2000 присоединились к мероприятиям в рамках молодежного дня.