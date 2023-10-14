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Подведены итоги международного форума РЭН-2023

Подведены итоги международного форума РЭН-2023

14 октября 2023, 12:29
Фото: Стас Владимиров / Росконгресс
Международный форум «РЭН-2023» состоялся в Москве 11–13 октября. Это ежегодное мероприятие проводилось уже в шестой раз. Российскую энергетическую неделю посетили иностранные делегаты, руководители крупных энергетических организаций, ученые и эксперты отрасли.

Главная тема форума звучала так — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

Российская энергетическая неделя — это специализированные, узконаправленные, целевые дискуссии с экспертами со всего мира. Так охарактеризовал мероприятие заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак. Он также отметил, что событие объединило тех, кто заинтересован в совместном развитии энергетики, а также тех, кто желает работать на перспективу, пишет newsnn.ru.

Как рассказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков, более 70 мероприятий прошло в рамках РЭН-2023. На них выступили не менее 225 спикеров. География гостей Российской энергетической недели в этом году была представлена 84 странами и территориями, а количество участников превысило 5000 человек, в том числе 2000 присоединились к мероприятиям в рамках молодежного дня.

Форум показал, что другие государства проявляют заинтересованность в сотрудничестве с РФ по многим направлениям энергетической сферы.

«В дискуссиях на площадке, в настрое иностранных участников, в их готовности и открытости к диалогу видно, насколько зарубежные страны хотят играть активную роль в проектах вместе с Россией», — подчеркнул Антон Кобяков.

Мероприятия форума проходили в формате двусторонних встреч, дискуссий, переговоров. Реалии и перспективы мировой энергетики обсуждались и в рамках деловых завтраков. В деловую программу РЭН вошли 4 основных направления — «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация», «Устойчивое развитие и климат», «Международная повестка», «Развитие отраслей ТЭК». Самым главным мероприятием стало пленарное заседание, в котором приняли участие российский президент Владимир Путин и премьер-министр Республики Ирак Мухаммед Судани.

В качестве гостей на форум прибыли более 1200 представителей из более чем 250 компаний из России и из-за рубежа. Венесуэльская, китайская и вьетнамская делегации были самыми многочисленными. Большое количество участников прибыло также из Ирана, Ирака, КНР и Саудовской Аравии.

Двадцать восемь договоренностей о сотрудничестве было официально заключено на площадке РЭН-2023. Сторонами этих соглашений и меморандумов выступили российские и зарубежные компании, а также госорганизации. На информационном уровне поддержку мероприятию оказал медиахолдинг 1MI.

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