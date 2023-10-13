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В России в течение года выявлили 8,4 млн случаев распространения фейков

В России в течение года выявлили 8,4 млн случаев распространения фейков

13 октября 2023, 11:28
В 2023 году было зафиксировано 3 тысячи уникальных фейков, а также 8,4 миллиона случаев их распространения. По прогнозам, в 2024 году количество уникальных фейков возрастет до 4,5 тысячи, а число их копий увеличится до 15 миллионов.

Эти данные были предоставлены на международном форуме «История для будущего. Россия и Беларусь» первым заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кириллом Истоминым.

Кирилл Истомин отметил, что всплеск фейков мирового масштаба произошел во время пандемии и послужил стимулом для развития фактчекинга. В России были созданы антифейковые платформы и ресурсы с официальными данными, а также внедрена маркировка фейков и автоматизация их выявления. Однако создатели дезинформации тоже постоянно совершенствуют технологии создания и распространения фейков, передает 56orb.ru.

В 2023 году были выявлены следующие форматы вбросов: в 50% случаев для обмана использовались недостоверные текстовые сообщения, 30% фейков создавались с использованием архивных фото и видео, которые не имели отношения к актуальным событиям, и в 8% случаев использовались поддельные документы. Кроме того, следует быть особо осторожными с дипфейками и генерацией голоса — в настоящее время доля таких фейков составляет 0,1%.

Эксперт подчеркнул, что борьба с недостоверной информацией требует системного подхода. Помимо выявления, опровержения, удаления и маркировки фейков, необходимо информировать население по актуальным темам, снимать тревогу и отвечать на вопросы. Также важно формировать цифровую грамотность с детства, прививая привычку не делать поспешных выводов и перепроверять информацию.

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский подтвердил важность технологического развития для борьбы с фейками. Он отметил, что нельзя недооценивать технологические аспекты изменений, которые имеют двойственную природу. Методы создания поддельного медиаконтента активно используются в кинематографе. Эти технологии могут применяться и для дезинформации.

В обсуждении также приняли участие блогеры и представители крупных телеграм-каналов.

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