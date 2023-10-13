В России в течение года выявлили 8,4 млн случаев распространения фейков

В 2023 году были выявлены следующие форматы вбросов: в 50% случаев для обмана использовались недостоверные текстовые сообщения, 30% фейков создавались с использованием архивных фото и видео, которые не имели отношения к актуальным событиям, и в 8% случаев использовались поддельные документы. Кроме того, следует быть особо осторожными с дипфейками и генерацией голоса — в настоящее время доля таких фейков составляет 0,1%.