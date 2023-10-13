Траст завершил сделки с двумя сельскохозяйственными объектами

Родниковский свинокомплекс — лидирующий производитель свинины на Урале. Производственные мощности предприятия составляют 25 тысяч тонн мяса в год. Посадочная численность поголовья — 105 тысяч свиней. Предприятие обеспечивает полный цикл: от выращивания и воспроизводства до убоя и переработки мяса.