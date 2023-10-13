РЖД и ЯНАО будут совместно развивать железнодорожную инфраструктуру региона

Posted 13 октября, 11:42
Published 13 октября, 11:42
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Соответствующее соглашение о намерениях было подписано сегодня в Москве генеральным директором и председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.
Правительство ЯНАО планирует предоставить налоговые льготы в отношении объектов недвижимости компании в течение ближайших трех лет. ОАО «РЖД» направит высвобожденные в результате налоговой льготы средства на развитие железнодорожной инфраструктуры в этом автономном округе.
Конкретный перечень мероприятий, которые будут финансироваться в рамках данного соглашения, будет разрабатываться сторонами совместно.
«Подписанное соглашение позволит нам совместно с регионом обеспечить необходимое финансирование для модернизации железной дороги», — отметил Олег Белозёров.
«Эти договоренности сегодня являются еще одним важным этапом в развитии железнодорожной инфраструктуры в данном регионе. Совместная работа Ямала и РЖД по модернизации железнодорожного участка Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево позволит повысить характеристики эксплуатации этой линии и поддерживать стабильность перевозок в условиях увеличивающегося грузопотока. Мы благодарны руководству компании за их активное участие в создании комфортных условий для перевозки пассажиров», — подчеркнул Дмитрий Артюхов.