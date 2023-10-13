РЭО: Мощность объекта обращения с ТКО под Тулой составит 480 тыс. тонн отходов в год

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Мощность утилизации нового мусороперерабатывающего комплекса составит 362 000 тонн твердых коммунальных объектов (ТКО) в год. Новый КПО планируют достроить к концу года.
Все работы в рамках инвестпроекта по созданию КПО в Туле идут по плану, сказал Денис Буцаев. После того как объект запустят в эксплуатацию, область увеличит показатели утилизации отходов в пять раз. Это позволит региону приблизиться к выполнению показателей, которые установлены в рамках нацпроекта «Экология». Планируется, что на новом объекте будут использоваться инновационные технологии. В этом отношении он может стать примером для всей отраслевой инфраструктуры России. Сегодня тульский КПО входит в число передовых комплексов, которые реализуются в стране при поддержке Российского экологического оператора, пишут novostivolgograda.ru.
Мощность по обработке мусора на объекте под Тулой составит 480 000 тонн в года, мощность утилизации — 362 000 тонн. Столь высокие показатели вместе с другими объектами области закроют текущую потребность региона в переработке.
12 октября Сергей Егоров, замглавы Тульской области Алексея Дюмина, встретился с генеральным директором РЭО Денисом Буцаевым. Инициатором встречи стал губернатор региона.
Сергей Егоров отметил уникальность строящегося КПО как для региона, так и для всей России. Именно на этом объекте впервые в промышленном масштабе внедрили самую эффективную технологию по утилизации ТКО, а также технологию извлечения вторсырья из отходов инновационным методом. Это будет способствовать наращиванию объемов утилизации твердых коммунальных отходов и сокращению объемов их захоронения на мусорных полигонах.
В ходе совещания Денис Буцаев поблагодарил главу региона Алексея Дюмина и тульские власти за сотрудничество при реализации нацпроекта «Экология». Создание трех мусороперерабатывающих комплексов позволит региону приблизиться к выполнению целевых показателей национального проекта.
Напомним: масштабная реконструкция мусорного полигона, расположенного в Дубенском районе, завершилась в мае 2023 года. Там запустили КПО, производственная мощность утилизации объектов составляет семьдесят тысяч тонн в год и обработки — четыреста двадцать тысяч тонн.
Как отметил заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев, средства для строительства тульского объекта предоставил Российский экологический оператор. Объем финансирование составляет 261,9 миллиона рублей.