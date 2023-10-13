РЭО: Мощность объекта обращения с ТКО под Тулой составит 480 тыс. тонн отходов в год

Все работы в рамках инвестпроекта по созданию КПО в Туле идут по плану, сказал Денис Буцаев. После того как объект запустят в эксплуатацию, область увеличит показатели утилизации отходов в пять раз. Это позволит региону приблизиться к выполнению показателей, которые установлены в рамках нацпроекта «Экология». Планируется, что на новом объекте будут использоваться инновационные технологии. В этом отношении он может стать примером для всей отраслевой инфраструктуры России. Сегодня тульский КПО входит в число передовых комплексов, которые реализуются в стране при поддержке Российского экологического оператора, пишут novostivolgograda.ru.