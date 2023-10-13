Андрей Воробьев: Число дольщиков в Московской области сократилось со 117 000 до 8400

Следует отметить, что достраиваются даже такие проблемные объекты, как ЖК «Белые Росы» в Котельниках. Комплекс заложили в 2013 году, а ввели в эксплуатацию только в августе 2023-го. Изначально застройщик не справился с финансовыми обязательствами, но через 10 лет жильцы (около 800 человек) начали получать ключи от новых квартир, скоро все они будут восстановлены в своих правах.