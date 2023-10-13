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Пресс-служба Правительства МО

Андрей Воробьев: Число дольщиков в Московской области сократилось со 117 000 до 8400

13 октября 2023, 14:51
Пресс-служба Правительства МО
Из более чем 117 000 зарегистрированных в Московской области обманутых дольщиков 109 000 уже получили полагающиеся им квартиры или компенсацию. Губернатор Андрей Воробьёв сообщил, что вопрос полностью решится уже в этом году.

Владимир Путин распорядился к 2024 году решить проблему россиян, оставшихся без жилья по вине недобросовестных застройщиков. По словам Воробьёва, в Подмосковье эта проблема была одной из наиболее острых, но она уже почти полностью решена. Осталось 8400 человек — это 193 дома в 28 округах, пишет mosregtoday.ru.

Следует отметить, что достраиваются даже такие проблемные объекты, как ЖК «Белые Росы» в Котельниках. Комплекс заложили в 2013 году, а ввели в эксплуатацию только в августе 2023-го. Изначально застройщик не справился с финансовыми обязательствами, но через 10 лет жильцы (около 800 человек) начали получать ключи от новых квартир, скоро все они будут восстановлены в своих правах.

В прошлом году выдать квартиры или выплатить компенсацию должны были 14 700 человек, по факту же восстановили в правах более 16 000 обманутых дольщиков. Таким образом, администрация региона работает в этом плане с опережением.

В ежегодном обращении в июне этого года Воробьёв сообщил, что в работе ещё 12 000 дольщиков, включая тех, что ждут квартиры от «Урбан Групп». На данный момент вопрос по этой компании закрыт полностью — восстановлены права всех 16 500 дольщиков.

Отмечается, что администрация Подмосковья решает проблемы дольщиков разными способами, в том числе при помощи регионального и федерального фондов, а также инвесторов.

#Общество
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