Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:57
Updated Сегодня, 09:57
О том, как люди в Новой Каховке «созидают мирную жизнь» и какой путь они проходят, чтобы вернуться домой, в Россию, рассказал глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в интервью известному журналисту, работающему в новых регионах, Александру Малькевичу в рамках проекта «Путь домой».
О герое
Владимир Павлович Леонтьев «никогда не был госслужащим», однако сегодня является не только мэром Новой Каховки, но и настоящим «символом гражданского сопротивления». Несмотря на постоянный обстрелы, он поддерживает в городе порядок и непоколебимо верит в победу.
Будущий глава Новокаховского городского округа родился в Ростовской области, свой путь он начал в Ленинградском суворовском военном училище и продолжил его в Донецком высшем военно-политическом училище инженерных войск и войск связи, после окончания которого служил офицером. Также в Донецке Владимир Павлович получил второе высшее образование — экономическое (по специальности бухгалтерский учет, аудит, анализ финансово-хозяйственной деятельности). Занимаясь бизнесом, Леонтьев проходил различные курсы и получил квалификацию Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), ассоциации сертифицированных бухгалтеров.
По словам Владимира Леонтьева, в Новую Каховку он приехал в 1999 году, где занял пост финансового директора одного из субподразделений компании «Чумак», а после — финансового директора и заместителя гендиректора компании.
Комплекс знаний и навыков в военном деле, управленческий опыт широкой направленности, а также желание помочь любимому городу позволили Владимиру Леонтьеву взять на себя ответственность и возглавить Новую Каховку в трудный для нее час. Коммуникация с военными, по словам мэра, дала возможность сохранить город в начале. «Сюда не заходила бронетанковая техника. Асфальт остается целым до сих пор», — говорит Леонтьев.
Ночь катастрофы
В ночь на вторник 6 июня 2023 года произошло страшное: ВСУ нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате которого начался стихийный сброс воды в Днепр. В Новой Каховке уровень воды достиг 12 метров, она затопила населенные пункты по обе стороны реки.
«Украинская сторона в ночь на 6 июня нанесла несколько ударов по Каховской ГЭС. Это привело к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. В результате был затоплен город Новая Каховка, под угрозой находятся и другие населенные пункты». Подробнее о произошедшем — в материале «Известий».
«Мы были готовы к неприятностям. Наша подготовленность и надежность ГЭС позволили в первые часы вывезти практически всех людей, которые подверглись затоплению, а это — 950 человек», — воспоминает глава региона.
По данным на 7 августа 2023 года в результате прорыва Каховской ГЭС погибло 57 человек, ранее было известно о 55 погибших и 175 госпитализированных.
«МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Число погибших при разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области увеличилось до 57 человек, найдены еще два тела, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«Обнаружены тела еще двух человек, всего погибших при прорыве ГЭС — 57», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что еще 175 жителей региона обратились в лечебные учреждения с переохлаждением и другими травами».
Покушения
Как говорит сам Владимир Павлович, его пытались убить «достаточное количество раз». Так, 14 июня 2023 года мэр Новой Каховки заявил, что несколько недель назад на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur. Об этом сообщает «Рамблер».
Но Леонтьев относится ко всем попыткам ликвидации философски, считая, что на это «не нужно обращать внимания», и в феврале текущего года согласно указу Президента РФ был награжден орденом Мужества.
«СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации Херсонской области».
Гуманитарная помощь
Люди в Новой Каховке живут на фоне постоянных обстрелов, и многие испытывают потребность в продуктах и вещах первой необходимости.
Общественные организации не оставляют это без внимания и оказывают гуманитарную помощь самым нуждающимся категориям граждан «благодаря поддержке Российского правительства и президента». Об этом Владимир Павлович Леонтьев лично рассказал в интервью американскому независимому репортеру Патрику Ланкастеру.
Путь домой, в Россию!
Как известно, 30 сентября 2022 года состоялось подписание договоров о принятии в состав России новых территорий (ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей).
«Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре договора о принятии новых регионов, на следующий день они были ратифицированы, а конституционные законы о вхождении территорий в состав РФ — одобрены палатой». Сообщают «Ведомости».
И конечно, Владимир Павлович тоже смог «притронуться к вечному», присутствуя при этой торжественной церемонии. «Эпохальное событие, которое без всякого сомнения будет запечатлено большими буквами в учебниках истории», — с неподдельной гордостью вспоминает мэр Новой Каховки важный и долгожданный день для жителей присоединенных территорий.
«Мы победим, все будет хорошо!» — уверенно заявляет Владимир Леонтьев и продолжает бороться за свободную и безопасную жизнь дома, в России.