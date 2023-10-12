«Притронуться к вечному»: путь Новой Каховки в Россию

Комплекс знаний и навыков в военном деле, управленческий опыт широкой направленности, а также желание помочь любимому городу позволили Владимиру Леонтьеву взять на себя ответственность и возглавить Новую Каховку в трудный для нее час. Коммуникация с военными, по словам мэра, дала возможность сохранить город в начале. «Сюда не заходила бронетанковая техника. Асфальт остается целым до сих пор», — говорит Леонтьев.