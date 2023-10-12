Президент России одобрил изменения в законодательство о защите краснокнижных видов

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Согласно статье 260.1 Уголовного кодекса, лицо может быть лишено свободы на срок до девяти лет за сознательное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов.
Адвокат Татевик Чугурян отметила, что пока рано говорить о том, какое влияние это правило окажет на людей, однако скорее всего, оно не будет применяться к обычным грибникам. Она также указала, что подобные действия могут регулироваться и административным законодательством. В конкретном случае оцениваться будет уровень экологического ущерба, степень вины и общественная опасность.
Чугурян подчеркнула, что детали привлечения к уголовной ответственности по статье 260.1 будут уточняться в решениях пленума и практике Верховного Суда.