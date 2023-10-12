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Президент России одобрил изменения в законодательство о защите краснокнижных видов

12 октября 2023, 06:40
С 12 октября в России вступила в силу статья Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за повреждение и уничтожение видов грибов и растений, включенных в Красную книгу. Это изменение в законодательстве было одобрено президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 года, пишет Pravda.Ru.

Согласно статье 260.1 Уголовного кодекса, лицо может быть лишено свободы на срок до девяти лет за сознательное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов.

Адвокат Татевик Чугурян отметила, что пока рано говорить о том, какое влияние это правило окажет на людей, однако скорее всего, оно не будет применяться к обычным грибникам. Она также указала, что подобные действия могут регулироваться и административным законодательством. В конкретном случае оцениваться будет уровень экологического ущерба, степень вины и общественная опасность.

Чугурян подчеркнула, что детали привлечения к уголовной ответственности по статье 260.1 будут уточняться в решениях пленума и практике Верховного Суда.

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