Президент России одобрил изменения в законодательство о защите краснокнижных видов

Адвокат Татевик Чугурян отметила, что пока рано говорить о том, какое влияние это правило окажет на людей, однако скорее всего, оно не будет применяться к обычным грибникам. Она также указала, что подобные действия могут регулироваться и административным законодательством. В конкретном случае оцениваться будет уровень экологического ущерба, степень вины и общественная опасность.