Поставки российских энергоресурсов в Азию будут расти

Согласно оценкам экспертов, к 2050 году потребность в природном газе увеличится во всех странах мира, за исключением Северной Америки и Европы. Доля Европы в мировом спросе на газ уменьшится более чем вдвое — до 5%, в то время как доля Азии увеличится в полтора раза, с 21 до 30%.