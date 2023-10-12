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Поставки российских энергоресурсов в Азию будут расти

Поставки российских энергоресурсов в Азию будут расти

12 октября 2023, 11:14
Фото: 1MI
В рамках Российской энергетической недели (РЭН), проходящей с 11 по 13 октября в Москве, президент России Владимир Путин объявил о намерении расширить поставки энергоресурсов в страны Азии. Форум стал основным событием в сфере энергетики. Холдинг 1MI является информационным партнером мероприятия.

Президент отметил, что энергосистема России продолжает функционировать стабильно, несмотря на санкции, введенные против страны, и решение европейских государств отказаться от российских энергетических ресурсов. Он подчеркнул, что российский топливно-энергетический комплекс работает стабильно, а производственные и финансовые показатели остаются устойчивыми, передает transsibinfo.com.

Ведущий межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамид отметил, что санкции побудили Россию адаптироваться и находить альтернативные энергетические рынки. Это позволило стране искать возможности для укрепления экономического сотрудничества и обеспечения безопасности.

Премьер-министр Республики Ирак Мухаммед Судани подчеркнул стремление к экономической интеграции, способствующей процветанию и сотрудничеству. Его слова свидетельствуют о желании развивать совместные проекты и сосредотачивать усилия на расширении сферы энергетики.

Согласно оценкам экспертов, к 2050 году потребность в природном газе увеличится во всех странах мира, за исключением Северной Америки и Европы. Доля Европы в мировом спросе на газ уменьшится более чем вдвое — до 5%, в то время как доля Азии увеличится в полтора раза, с 21 до 30%.

Президент Путин также отметил активное развитие экспорта российского газа в Китай. Газопровод «Сила Сибири» в 2025 году выйдет на свою проектную мощность 38 миллиардов кубических метров в год. Уже сейчас поставки по этому газопроводу регулярно превышают объемы контрактных обязательств.

Президент подчеркнул, что проекты в сфере топливно-энергетического комплекса все больше основываются на отечественных технологиях, оборудовании, машинах и программном обеспечении, что укрепляет суверенитет этой отрасли: технологический, кадровый и финансовый.

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