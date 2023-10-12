Олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев получил временную дисквалификацию

Такое решение было принято из-за нарушения внутренних правил и положений федерации, которые запрещают публичное выражение религиозных или политических убеждений. Причина дисквалификации заключается в том, что на странице Халмурзаева в социальных сетях появилось фото с флагом Палестины. Важно отметить, что это временное решение. Халмурзаев является Олимпийским чемпионом 2016 года в категории до 81 кг и также имеет звание чемпиона Европы 2016 года.