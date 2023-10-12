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Олимпийский чемпион 2016 года Хасан Халмурзаев получил временную дисквалификацию

12 октября 2023, 06:44
Международная организация дзюдо сообщает, что Федерация дзюдо России временно отстранила Хасана Халмурзаева, победителя Олимпийских игр 2016 года, пишет Pravda.Ru.

Такое решение было принято из-за нарушения внутренних правил и положений федерации, которые запрещают публичное выражение религиозных или политических убеждений. Причина дисквалификации заключается в том, что на странице Халмурзаева в социальных сетях появилось фото с флагом Палестины. Важно отметить, что это временное решение. Халмурзаев является Олимпийским чемпионом 2016 года в категории до 81 кг и также имеет звание чемпиона Европы 2016 года.

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