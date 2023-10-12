Доктор Мясников заявил о пользе гомеопатии

«В данном случае надо исходить из постулата „не навреди“, потому что далеко не все средства, которые мы применяем для борьбы со стрессом, подойдут ребенку. Там масса побочных эффектов и противопоказаний. Поэтому могу вспомнить о гомеопатических средствах, потому что они безвредные, не имеют противопоказаний, не вызывают сонливости и имеют натуральное происхождение», — обосновал свое предположение эксперт.