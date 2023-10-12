Доктор Мясников заявил о пользе гомеопатии

Posted Сегодня, 19:33
Published Сегодня, 19:33
Modified Сегодня, 19:33
Updated Сегодня, 19:33
Как сообщает rosbalt.ru, гомеопатия может помочь справиться со стрессом и высокой нагрузкой детям, которые учатся в школе.
После нескольких месяцев учебы школьники быстрее устают, страдают от апатии, раздражения, начинают чаще болеть. Мясников ответил на вопрос, как помочь детям самостоятельно справляться с напряжением, вызванным учебной нагрузкой.
Теледоктор заявил, что детям трудно бороться со стрессом. Преодолеть эмоциональное напряжение помогает физическая активность, однако сейчас школьники упражнениям предпочитают гаджеты. В такой ситуации могут выручить натуральные препараты.
«В данном случае надо исходить из постулата „не навреди“, потому что далеко не все средства, которые мы применяем для борьбы со стрессом, подойдут ребенку. Там масса побочных эффектов и противопоказаний. Поэтому могу вспомнить о гомеопатических средствах, потому что они безвредные, не имеют противопоказаний, не вызывают сонливости и имеют натуральное происхождение», — обосновал свое предположение эксперт.
Ранее популярный теледоктор уже утверждал, что гомеопатия является частью медицинской системы. Мясников советовал людям, которые следят за своим здоровьем, изучать механизм ее работы, а не отрицать пользу таких препаратов. Врач приводил ряд реальных случаев, которые доказали эффективность гомеопатических средств. Также стоит отметить, что постепенно гомеопатия завоевывает весь мир. Сейчас она выступает частью официальной медицины Бразилии, Сингапура, Пакистана, Великобритании, США.
Гомеопатию могут назначить такие специалисты, как педиатры, гинекологи, неврологи, дерматологи, она показана при профилактике и лечении простуды и т. п.
Необходимость использовать гомеопатию для оздоровления россиян обсуждается периодически. Противники метода ссылаются на меморандум № 2 «О лженаучности гомеопатии», принятый комиссией по борьбе с лженаукой при президиуме РАН в 2017 году. При этом стоит отметить, что данный документ был разработан группой частных лиц, то есть он не отражает официальную позицию РАН и не обладает юридической силой.
Юридические основания применения гомеопатических средств в РФ остаются неизменными с 1995 года. Такие препараты подвергаются всем необходимым клиническим исследованиям и регистрируются как лекарства. Сертификация этих препаратов осуществляется по стандартам GMP.