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Published Сегодня, 06:48

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Updated Сегодня, 06:50

Банки готовятся поднять первоначальный взнос по ипотеке на 5%

12 октября 2023, 06:48
Вероятно, банки планируют повысить процент первоначального взноса при получении ипотеки на 5%. Такое предсказание сделал Константин Харченко, кандидат социологических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ, пишет Pravda.Ru.

Причина этого возможного решения связана с растущей инфляцией. Она приводит к снижению платежеспособности граждан, а риски для банков, напротив, увеличиваются.

На данный момент наблюдается высокий уровень кредитования с низким первоначальным взносом — около 20%. Возможно, банкам придется повысить этот порог, чтобы работать с более благополучными заемщиками, как отмечает Харченко.

Однако есть фактор, который ограничивает желание кредитных организаций увеличивать первоначальный взнос — конкуренция между различными банками. Из-за этого повышение взноса не будет слишком значительным, предположительно он увеличится всего на 5 процентных пунктов.

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