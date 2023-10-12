Банки готовятся поднять первоначальный взнос по ипотеке на 5%

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Причина этого возможного решения связана с растущей инфляцией. Она приводит к снижению платежеспособности граждан, а риски для банков, напротив, увеличиваются.
На данный момент наблюдается высокий уровень кредитования с низким первоначальным взносом — около 20%. Возможно, банкам придется повысить этот порог, чтобы работать с более благополучными заемщиками, как отмечает Харченко.
Однако есть фактор, который ограничивает желание кредитных организаций увеличивать первоначальный взнос — конкуренция между различными банками. Из-за этого повышение взноса не будет слишком значительным, предположительно он увеличится всего на 5 процентных пунктов.