Аэрофлот расширяет списки зимних направлений на фоне проблем с двигателями у S7

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:27
Updated Сегодня, 18:27
Согласно информации, ранее опубликованной в СМИ, перевозчик S7 Airlines вынужденно сокращает количество рейсов в рамках осенне-зимнего полетного периода до 15%. Это происходит по причине нахождения в нелетном состоянии около 20% парка воздушных лайнеров компании из-за невозможности ремонта двигателей производства США на фоне антироссийских санкций.
Одновременно стало известно о значительном уплотнении осенне-зимнего расписания полетов группы компаний «Аэрофлот», пассажиропоток которой, согласно данным минувшего года, превысил 40 миллионов. Обновленное расписание, с которым можно ознакомиться на официальном сайте «Аэрофлота», актуально до конца марта 2024 года. Полеты в рамках нового расписания, которое вступит в силу с 29 октября, будут осуществляться по 190 направлениям. В четверг, 12 октября, в «Аэрофлоте» сообщили, что в этом сезоне количество направлений превысит прошлогоднее на 10%, при этом провозная емкость увеличится на 14%. Об этом пишет newsnn.ru.
Из всех предложенных направлений более половины представлены внутренними рейсами. Из числа регулярных зарубежных полетов — рейсы на Пхукет, которые будут производиться из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, а также из Санкт-Петербурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, а из Москвы — на Маврикий. Также из российской столицы «Аэрофлот» будет регулярно летать в Казахстан.
Из Екатеринбурга, Казани и Новосибирска запустят новые рейсы в Дубай, а число полетов туда из Москвы увеличится до 21 в неделю. Также вырастет и количество еженедельных рейсов из столицы России в Пхукет и Хургаду — до 17 и 11 соответственно, а в Шарм-эль-Шейх, Бангкок и Мале будет осуществляться до десяти полетов в неделю. В Таиланд по новому, более плотному расписанию «Аэрофлота» можно будет летать прямыми рейсами из центров семи российских регионов, в том числе из Владивостока, Новосибирска и Красноярска.
Ранее компании группы анонсировали планы по закупке свыше трех сотен воздушных лайнеров российского производства до 2030 года.