Аэрофлот расширяет списки зимних направлений на фоне проблем с двигателями у S7

Из Екатеринбурга, Казани и Новосибирска запустят новые рейсы в Дубай, а число полетов туда из Москвы увеличится до 21 в неделю. Также вырастет и количество еженедельных рейсов из столицы России в Пхукет и Хургаду — до 17 и 11 соответственно, а в Шарм-эль-Шейх, Бангкок и Мале будет осуществляться до десяти полетов в неделю. В Таиланд по новому, более плотному расписанию «Аэрофлота» можно будет летать прямыми рейсами из центров семи российских регионов, в том числе из Владивостока, Новосибирска и Красноярска.