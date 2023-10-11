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Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

ВОЗ призвала к срочной вакцинации из-за риска COVID-19

11 октября 2023, 11:16
Медицинский специалист Сергей Вознесенский предупредил о необходимости быть подготовленным к заболеваниям дыхательных путей в осенне-зимний период, пишет Pravda.Ru.

Он отметил, что самыми опасными являются грипп и коронавирус, но также не стоит пренебрегать риском заражения парагриппом, риновирусной, аденовирусной и риносинтициальной инфекциями.

Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала людей срочно пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.

В интервью «Вечерней Москве» доктор Вознесенский советует проходить вакцинацию как можно скорее. Особенно это актуально для жителей регионов, где эпидемиологическая ситуация обострилась.

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