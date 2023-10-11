ВОЗ призвала к срочной вакцинации из-за риска COVID-19

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Он отметил, что самыми опасными являются грипп и коронавирус, но также не стоит пренебрегать риском заражения парагриппом, риновирусной, аденовирусной и риносинтициальной инфекциями.
Ранее Всемирная организация здравоохранения призвала людей срочно пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.
В интервью «Вечерней Москве» доктор Вознесенский советует проходить вакцинацию как можно скорее. Особенно это актуально для жителей регионов, где эпидемиологическая ситуация обострилась.