В РЭО заявили о создании 19 тысяч новых рабочих мест в отрасли обращения с отходами

«Рынок для молодых специалистов фактически открытый, беспрецедентно широкий. Рынок колоссальный по емкости, мы говорим о 19 тысячах только прямых рабочих мест, которые будут созданы в нашей отрасли до 2030 года. А скорее всего, можно будет применить мультипликатор три к этой цифре. Потому что принципиально многих из наших смежников также развиваем за счет развития собственных бизнесов. И конечно же, мы можем предложить крайне конкурентоспособные условия — не только финансовые, но в том числе и роста образования или уровня технической компетенции практически по всему сроку востребованности специалистов. Потому что мы видим, насколько серьезно меняются технологии в нашем секторе и насколько в этом отношении сектор становится высокотехнологичным. Поэтому агитирую всех за то, чтобы становиться частью экономики замкнутого цикла», — рассказал о планируемом росте отрасли обращения с отходами глава ППК «РЭО».