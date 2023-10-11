В РЭО заявили о создании 19 тысяч новых рабочих мест в отрасли обращения с отходами

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Как сообщает bel.ru, масштабирование такого кадрового потенциала связано с развитием экономики замкнутого цикла в стране. На обсуждении данного вопроса в рамках Российского экологического форума (РЭФ) присутствовали руководители самых крупных отечественных университетов и представители корпоративного сегмента отрасли.
«Рынок для молодых специалистов фактически открытый, беспрецедентно широкий. Рынок колоссальный по емкости, мы говорим о 19 тысячах только прямых рабочих мест, которые будут созданы в нашей отрасли до 2030 года. А скорее всего, можно будет применить мультипликатор три к этой цифре. Потому что принципиально многих из наших смежников также развиваем за счет развития собственных бизнесов. И конечно же, мы можем предложить крайне конкурентоспособные условия — не только финансовые, но в том числе и роста образования или уровня технической компетенции практически по всему сроку востребованности специалистов. Потому что мы видим, насколько серьезно меняются технологии в нашем секторе и насколько в этом отношении сектор становится высокотехнологичным. Поэтому агитирую всех за то, чтобы становиться частью экономики замкнутого цикла», — рассказал о планируемом росте отрасли обращения с отходами глава ППК «РЭО».
В своей речи он также отметил развитие инициатив по подготовке специалистов в сфере экономики замкнутого цикла и отрасли обращения с отходами. Соответствующие образовательные программы Российский экологический оператор запустил при участии НИТУ МИСиС и РЭУ имени Г. В. Плеханова. Помимо этого, Буцаев рассказал и о формировании консорциума из 40 авторитетных университетов со всей страны, таких как МГТУ имени Н. Э. Баумана и МГУ имени М. В. Ломоносова.
Участники сессии поговорили о возможностях внедрения корпоративного образования в РФ, шансах корпоративных университетов выступить в качестве замены ранее существовавшим академическим вузам в обучении особым профессиональным компетенциям, алгоритмам разработки и передачи уникальных знаний в новых форматах.