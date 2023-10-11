Субъекты МСП смогут подать заявку на микрозаем онлайн

Сервис предусматривает не только единый сокращенный пакет документов, но и единый срок его рассмотрения — до пяти календарных дней, а также исчерпывающий перечень оснований для отказа. Подача и отслеживание статуса заявки также осуществляется без посещения офиса государственной микрофинансовой организации (ГМФО). Более того, финансовая организация в автоматическом режиме проверяет заемщика на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1200 параметров бизнеса.