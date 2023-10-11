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Субъекты МСП смогут подать заявку на микрозаем онлайн

Субъекты МСП смогут подать заявку на микрозаем онлайн

11 октября 2023, 08:07
Фото: 1MI
Введение сокращенного и единого для всей страны пакета документов дает возможность малому и среднему бизнесу оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и единому для всей страны пакету документов в 131 государственной микрофинансовой организации.

Теперь оформить льготную финансовую господдержку можно на цифровой платформе МСП.РФ. Сервис носит название «Подбор и получение микрофинансирования». В рамках программы уже выданы первые 42 займа на 128 млн рублей компаниям гостиничного, производственного бизнеса, общепита, торговли, пишет tass.ru.

Сервис предусматривает не только единый сокращенный пакет документов, но и единый срок его рассмотрения — до пяти календарных дней, а также исчерпывающий перечень оснований для отказа. Подача и отслеживание статуса заявки также осуществляется без посещения офиса государственной микрофинансовой организации (ГМФО). Более того, финансовая организация в автоматическом режиме проверяет заемщика на стоп-факторы с использованием данных цифрового профиля, который состоит из 1200 параметров бизнеса.

«Малый и средний бизнес получил возможность оформлять микрозаймы в режиме онлайн по сокращенному и стандартному для всей страны пакету документов и бизнес-процессов, — поделился генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — И в более короткие сроки с обоснованием причины в случае отказа в займе. Теперь для предпринимателя от Калининграда до Владивостока одинаковые условия получения микрозаймов».

Как отметил глава Корпорации МСП, многие ведущие государственные МФО в регионах уже разработали планы по предоставлению микрозаймов через новый онлайн-сервис. В республиках Башкортостан и Татарстан, Удмуртской Республике, Иркутской и Саратовской областях рассчитывают до конца года выдать бизнесу более 1 млрд рублей микрозаймов.

Данные изменения стали возможны благодаря включению государственных МФО в состав участников национальной гарантийной системы (НГС), координатором которой является Корпорация МСП. Это позволяет устанавливать новые требования к ним и их деятельности. Сейчас в периметре мониторинга Корпорации 136 ГМФО (92 организации регионального и 44 муниципального уровней) в 84 регионах.

Примечательно, что ГМФО созданы и координируются Минэкономразвития для поддержки малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Их учредителями выступают регионы и муниципальные образования. ГМФО выдают микрозаймы на сумму менее 5 млн рублей на срок до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка в рамках 2023 года составляет 5,8%).

Развитие системы кредитования бизнеса является одной из задач, решаемых в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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