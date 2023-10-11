РЭО готовит систему инжиниринговых центров по технологиям утилизации товаров

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Для этого по всей России необходимо открыть инжиниринговые центры. Поручение проработать соответствующие предложения дала вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на пленарном заседании Российского экологического форума (РЭФ). Об этом сообщает rostovgazeta.
Абрамченко определила направления работы, нацеленной на запуск экономики замкнутого цикла и развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В качестве одного из них вице-премьер назвала создание инжиниринговых центров с готовыми решениями по утилизации продукции.
«Первое направление — это создание инжиниринговых центров по отработке технологий утилизации», — указала Виктория Абрамченко. Она добавила, что в современном мире производится множество новых товаров, но полностью отсутствуют предложения по пакетным, коробочным технологиям утилизации выводимых на рынок продуктов. Абрамченко подчеркнула, что ожидает инициатив, которые ускорили бы открытие в России таких инжиниринговых центров в рамках экономики замкнутого цикла.
Денис Буцаев, в свою очередь, перечислил проблемы отрасли обращения с ТКО, препятствующие формированию экономики замкнутого цикла, и пути их решения.
«Первая — экономическая. Без источника возврата инвестиций в отрасль инвестиции не придут», — подчеркнул глава РЭО на пленарном заседании РЭФ. Он добавил, что проблема возникла в связи с утверждением инициативы, связанной с изменениями деятельности института расширенной ответственности производителей (РОП). Второе препятствие — это невозможность работы с большими объемами информации из-за наличия разных источников статистических данных. В связи с этим было принято решение разработать систему, которая сохранит в едином реестре все данные от разных отходообразователей. Третья проблема имеет технологический характер. Нужно, чтобы инжиниринг выпускаемых продуктов предполагал их последующую эффективную переработку. Такая сложная задача, по словам Буцаева, представляет особый интерес для специалистов.
Еще одна проблема на пути создания экономики замкнутого цикла, по мнению главы РЭО, связана с загрузкой предприятий. Чтобы система начала функционировать, нужны инструменты, которые обеспечат инвестору нужную загрузку, подчеркнул Денис Буцаев.
В 2023 году РЭФ проходит в период с 8 по 11 октября, включает молодежный день и деловую программу.