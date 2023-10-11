РЭО готовит систему инжиниринговых центров по технологиям утилизации товаров

«Первая — экономическая. Без источника возврата инвестиций в отрасль инвестиции не придут», — подчеркнул глава РЭО на пленарном заседании РЭФ. Он добавил, что проблема возникла в связи с утверждением инициативы, связанной с изменениями деятельности института расширенной ответственности производителей (РОП). Второе препятствие — это невозможность работы с большими объемами информации из-за наличия разных источников статистических данных. В связи с этим было принято решение разработать систему, которая сохранит в едином реестре все данные от разных отходообразователей. Третья проблема имеет технологический характер. Нужно, чтобы инжиниринг выпускаемых продуктов предполагал их последующую эффективную переработку. Такая сложная задача, по словам Буцаева, представляет особый интерес для специалистов.