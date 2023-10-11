Психоаналитик рассказал об эмоциональных особенностях психопатии

Таким образом, психопатов можно определить через постоянные скандалы, конфликты, драки, насилие и агрессию в отношении окружающих. Также они часто злоупотребляют наркотиками и алкоголем. У них часто есть проблемы с законом и с противоположным полом, а также скандалы, которые могут затрагивать их профессиональную жизнь.