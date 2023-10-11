Психоаналитик рассказал об эмоциональных особенностях психопатии

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Психопатия связана с нарушением развития эмоционального общения. В период от 2 до 12 месяцев у детей формируются эмоции. Их, как правило, вызывают кормление, забота, любовь и взаимодействие с близкими. Однако у психопатов эмоции вызывают голод, недостаток заботы и агрессию со стороны окружающих. Именно такие условия формируют личность психопата, который становится склонен к насилию и девиантному поведению, пишет Pravda.Ru.
Эксперт отмечает, что первым признаком психопатии являются эмоции. Психопаты обычно агрессивны, легко возбудимы и проявляют это через бессмысленную агрессию, крики, драки и конфликты со всеми, которые происходят постоянно. Кроме того, они испытывают сильную потребность в снижении напряжения, что часто приводит к злоупотреблению алкоголем и наркотиками.
Таким образом, психопатов можно определить через постоянные скандалы, конфликты, драки, насилие и агрессию в отношении окружающих. Также они часто злоупотребляют наркотиками и алкоголем. У них часто есть проблемы с законом и с противоположным полом, а также скандалы, которые могут затрагивать их профессиональную жизнь.