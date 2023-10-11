Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:33

Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Психоаналитик рассказал об эмоциональных особенностях психопатии

11 октября 2023, 12:33
Психоаналитик Олег Долгицкий рассказал, что психопаты обладают определенными признаками, которые можно использовать для их выявления.

Психопатия связана с нарушением развития эмоционального общения. В период от 2 до 12 месяцев у детей формируются эмоции. Их, как правило, вызывают кормление, забота, любовь и взаимодействие с близкими. Однако у психопатов эмоции вызывают голод, недостаток заботы и агрессию со стороны окружающих. Именно такие условия формируют личность психопата, который становится склонен к насилию и девиантному поведению, пишет Pravda.Ru.

Эксперт отмечает, что первым признаком психопатии являются эмоции. Психопаты обычно агрессивны, легко возбудимы и проявляют это через бессмысленную агрессию, крики, драки и конфликты со всеми, которые происходят постоянно. Кроме того, они испытывают сильную потребность в снижении напряжения, что часто приводит к злоупотреблению алкоголем и наркотиками.

Таким образом, психопатов можно определить через постоянные скандалы, конфликты, драки, насилие и агрессию в отношении окружающих. Также они часто злоупотребляют наркотиками и алкоголем. У них часто есть проблемы с законом и с противоположным полом, а также скандалы, которые могут затрагивать их профессиональную жизнь.

Подпишитесь
Елена Мизулина официально ушла с поста сенатора от Омской области в Совфеде
Сегодня, 10:08
Околозимний режим. Стало известно, когда в Омской области выпадет первый снег
Сегодня, 07:39
Темури Латария назначил нового директора Морозовской птицефабрики
Сегодня, 04:49
Топ арбитража. Кормление свиней на «Титан-Агро», империя Веретено и «Россельхозбанк»
Сегодня, 07:52
Аварийный детсад в Омской области хотят отдать в частные руки за 14 млн рублей
Сегодня, 05:43
Престарелый омич попался на разврате с 8-летней девочкой
Сегодня, 08:06