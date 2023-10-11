Проект бюджета на 3 года сформирован с учетом положений народной программы ЕР

Для контроля хода работ депутаты всех уровней и представители органов исполнительной власти в рамках «Партийного десанта» регулярно посещают стройплощадки, выезжают на них и высшие должностные лица города и области. Необходимо следить за тем, чтобы отчеты подрядчиков не расходились с реальным положением дел. При каждом объекте строительства сформированы общественные советы, которые включают в себя активных граждан, педагогов и родителей, принимающих участие в мониторинге. И если выявляются проблемы, отставание от сроков, органы власти и представители партии оперативно реагируют», — сообщил секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной.