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Проект бюджета на 3 года сформирован с учетом положений народной программы ЕР

Проект бюджета на 3 года сформирован с учетом положений народной программы ЕР

11 октября 2023, 13:15
Фото: ER.RU
Участники заседания программной комиссии «Единой России» поделились промежуточными итогами реализации задач, предусмотренных народной программой. В ходе беседы они затронули вопросы финансирования её положений в проекте бюджета на ближайшие три года.

Заседание прошло под председательством Дмитрия Медведева. В обсуждении принял участие секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак, а также главы министерств и координаторы направлений народной программы партии, сообщает rostovgazeta.ru.

Рост расходов на социальную политику в следующем году превысит двадцать триллионов рублей, то есть вырастет на 7,7%. Об этом рассказал Дмитрий Медведев. При этом он отметил, что сейчас важно полностью обеспечить все социальные обязательства, которые включает в себя народная программа ЕР.

В качестве одного из приоритетов партии Медведев выделил поддержку участников спецоперации и их семей, а также Вооруженных сил РФ и обеспечение нужд фронта.

Другие приоритеты также должны быть включены в проект бюджета. Это касается развития села и финансового обеспечения соответствующей государственной программы.

Чуть более 62 млрд рублей планируется заложить в нынешний проект главного финансового документа на эти цели. В прошлом году сумма составила 40 млрд рублей. Партия предлагает добавить к этим средствам почти 26,5 млрд рублей на трехлетку. Тогда цели народной программы будут достигнуты, сказал Дмитрий Медведев.

В проекте бюджета заложено также финансирование положений народной программы в образовательной и здравоохранительной областях, а также в сфере социальной политики.

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что показатель роста номинальных зарплат бюджетников в 2024 году приближается к десяти процентам. Планируется также индексация всех социальных обязательств и маткапитала.

«Средний размер пенсий в следующем году составит 23 244 рубля. Заложены деньги на увеличение МРОТ. Наши обязательства по жилищным пособиям в связи с рождением ребенка — это порядка 10 миллионов детей», — сказал министр.

Еще одна инициатива «Единой России» состоит в увеличении финансового обеспечения направления, связанного с модернизацией центров занятости. Речь идет о сумме 10,5 млрд рублей.

В ходе заседания Андрей Турчак рассказал, как осуществляется реализация положений народной программы ЕР. Так, за первое полугодие ее положения были выполнены на пятьдесят три процента. Всего с начала реализации было возведено и модернизировано более 8,5 тысячи объектов социального назначения. При этом учитываются средства на ремонт вузов и создание учебных кампусов, сообщается на сайте ER.RU.

В новых регионах программу начали реализовывать с июня. Андрей Турчак отметил, что в рамках этой работы было восстановлено 2,5 тысячи жилых многоэтажек и более 150 социальных объектов.

«В Омской области активно ведется строительство объектов в рамках национальных проектов и народной программы партии „Единая Россия“. В планах на 2023 год — завершение строительства ФАПов, школ, капитального ремонта музеев и почтовых отделений, благоустройства дворовых территорий. К сентябрю уже отремонтирован ряд объектов в областном центре, открыта новая школа в рабочем поселке Черлак, фельдшерско-акушерские пункты в районах, благоустроены десятки дворовых территорий.

Для контроля хода работ депутаты всех уровней и представители органов исполнительной власти в рамках «Партийного десанта» регулярно посещают стройплощадки, выезжают на них и высшие должностные лица города и области. Необходимо следить за тем, чтобы отчеты подрядчиков не расходились с реальным положением дел. При каждом объекте строительства сформированы общественные советы, которые включают в себя активных граждан, педагогов и родителей, принимающих участие в мониторинге. И если выявляются проблемы, отставание от сроков, органы власти и представители партии оперативно реагируют», — сообщил секретарь Омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной.

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