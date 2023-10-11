Причины появления камней в почках: мнение невролога

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Он отметил в беседе с Pravda.Ru, что мочекаменная и желчнокаменная болезни являются связанными. Если у человека есть камни в почках, их скоро можно будет обнаружить и в желчном пузыре. Основной причиной являются хронические запоры, то есть отсутствие регулярного посещения туалета для опорожнения кишечника.
Специалист объяснил, что образование камней в почках и желчном пузыре связано с качеством питания и нарушениями процессов переваривания в области кишечника. Важным фактором является регулярный стул, который должен происходить не менее двух раз в день — утром и вечером. При соблюдении этого правила, человек избежит развития мочекаменной и желчнокаменной болезней.
Керекеша подчеркнул, что все проблемы с пищеварительной системой имеют только две основные причины: неправильное питание и нарушение правил приема пищи. Если человек решит эти проблемы, он избежит таких заболеваний, как гастрит, холецистит, панкреатит, мочекаменная и желчнокаменная болезни.