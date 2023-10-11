Причины появления камней в почках: мнение невролога

Специалист объяснил, что образование камней в почках и желчном пузыре связано с качеством питания и нарушениями процессов переваривания в области кишечника. Важным фактором является регулярный стул, который должен происходить не менее двух раз в день — утром и вечером. При соблюдении этого правила, человек избежит развития мочекаменной и желчнокаменной болезней.