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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Причины появления камней в почках: мнение невролога

11 октября 2023, 12:16
Павел Керекеша, специалист по мануальной терапии, неврологии и рефлексотерапии, поделился информацией о причинах образования камней в почках.

Он отметил в беседе с Pravda.Ru, что мочекаменная и желчнокаменная болезни являются связанными. Если у человека есть камни в почках, их скоро можно будет обнаружить и в желчном пузыре. Основной причиной являются хронические запоры, то есть отсутствие регулярного посещения туалета для опорожнения кишечника.

Специалист объяснил, что образование камней в почках и желчном пузыре связано с качеством питания и нарушениями процессов переваривания в области кишечника. Важным фактором является регулярный стул, который должен происходить не менее двух раз в день — утром и вечером. При соблюдении этого правила, человек избежит развития мочекаменной и желчнокаменной болезней.

Керекеша подчеркнул, что все проблемы с пищеварительной системой имеют только две основные причины: неправильное питание и нарушение правил приема пищи. Если человек решит эти проблемы, он избежит таких заболеваний, как гастрит, холецистит, панкреатит, мочекаменная и желчнокаменная болезни.

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