Пермская ЦБК провела второй целлюлозно-бумажный квест для студентов-программистов

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:30
В нем участвовали 35 студентов пермского политеха (ПНИПУ) и Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ), которые обучаются по программам информационных технологий.
Издание properm.ru пишет, что перед началом игры для участников организовали экскурсию по производственным площадкам ПЦБК. Студенты смогли своими глазами увидеть все этапы производства бумаги, картона, гофроупаковки. Ребята могли наглядно посмотреть, что такое экономика замкнутого цикла. Показ цехов помог студентам успешно выполнить задания квеста.
Как отметила старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова, ребята увидели то, как работает высокотехнологичное предприятие. По ее мнению, подобные экскурсии очень важно проводить, потому что после них студенты перестают воспринимать предметы как нечто теоретическое.
Игра состоялась в ДК «Бумажник». Участников разделили на шесть команд, каждая из которых выполнила шесть заданий. Ребята проектировали рабочее место машиниста-оператора, осуществляли виртуальную поставку 60 тонн макулатуры на завод, проектировали алгоритм организации Wi-Fi-сети на удаленном складе, настраивали аппаратную и программную части стендов АСУТП, монтировали сеть для обеспечения доступа в интернет. За успешно выполненные задания участники получали бумкоины.
Наставниками игроков стали 40 сотрудников ПЦБК. Они отвечали на вопросы ребят, немного подсказывали, оценивали прохождение квеста. По результатам каждого задания в командах определяли лучших игроков, которым вручали дипломы и подарки.
«Мы понимаем, что сейчас время новых возможностей как для студентов, так и для сотрудников ПЦБК. Для нас важно, чтобы молодежь приходила к нам на практику, а потом и трудоустраивалась на предприятие», — сказала директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова.
Она также отметила, что вместе с тем организаторы игры поставили еще одну задачу: развивать навыки наставничества у инженерно-технического персонала ПЦБК.
Напомним, первые «Бумажные игры» состоялись на предприятии весной текущего года. В ПЦБК был создан производственно-образовательный кластер, партнерами которого являются 16 вузов, техникумов, колледжей и школ Пермского края.