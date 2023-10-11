Пермская ЦБК провела второй целлюлозно-бумажный квест для студентов-программистов

«Мы понимаем, что сейчас время новых возможностей как для студентов, так и для сотрудников ПЦБК. Для нас важно, чтобы молодежь приходила к нам на практику, а потом и трудоустраивалась на предприятие», — сказала директор по персоналу ПЦБК Ольга Коршунова.