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Published Сегодня, 06:25

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Овощи не являются основным компонентом питания осенью, предупредил диетолог

11 октября 2023, 06:25
Эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев поделился интересной информацией о том, как правильно питаться осенью для поддержания иммунитета.

Он подчеркнул, что питание должно соответствовать возрасту, физической активности и состоянию здоровья. Для расчета приблизительной калорийности рациона можно использовать различные приложения «Счетчик калорий», пишет Pravda.Ru .

Важными компонентами питания являются сложные углеводы, «правильные» белки (такие как яйца и нежирное мясо) и «правильные» жиры (например, оливковое масло и авокадо). Овощи и клетчатка занимают четвертое место в этой системе питания.

Ошибкой многих людей является полное исключение углеводов из рациона и употребление только белка и овощей. В результате такого питания возникает постоянное желание есть сладости, холод и дискомфорт на холоде, а также нехватка сил для физической активности.

Для поддержания хорошего самочувствия важно не иметь дефицита калорий, поэтому необходимо учитывать их количество и состав, а также принимать поливитамины и витамин D, которые особенно важны для иммунитета.

Калорийность питания зависит от времени года: в холодное время года следует увеличивать потребление жиров и сложных углеводов, а в жаркое время года можно уменьшать потребление жирной пищи. Зимой также допустимо употреблять больше насыщенных жиров и сложных углеводов, включая кусок свинины.

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