Овощи не являются основным компонентом питания осенью, предупредил диетолог

Калорийность питания зависит от времени года: в холодное время года следует увеличивать потребление жиров и сложных углеводов, а в жаркое время года можно уменьшать потребление жирной пищи. Зимой также допустимо употреблять больше насыщенных жиров и сложных углеводов, включая кусок свинины.