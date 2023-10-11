Нутрициолог назвала продукты для улучшения работы мозга

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Есть базовые продукты, которые способствуют нормализации работы мозга, а также те, которые ему мешают. Персональные ограничения и пищевая чувствительность могут вызвать проблемы с памятью и восприятием.
Важно иметь разнообразный рацион, чтобы даже обычные продукты не накапливались в организме и не становились вредными. Юлия Ходос, нутрициолог и сооснователь Nutrify, поделилась с читателями Pravda.Ru списком продуктов, которые полезны для мозга.
Базовый рацион включает:
— Белок, который можно получить из мяса, рыбы, яиц, орехов и бобовых.
— Полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3, содержатся в жирной рыбе, морепродуктах, растительных маслах, орехах и семенах.
— Железо есть в мясе, семечках и бобовых.
— Йод можно получить из водорослей, рыбы, морепродуктов и йодированной соли.
— Цинк содержится в мясе, рыбе и орехах.
— Витамины группы В (В6, В9, В12) можно получить из субпродуктов, рыбы, яиц, молочных продуктов, орехов, семечек и фруктов.
— Витамин А есть в печени и моркови.
— Витамин D можно получить из жирной рыбы, яичного желтка и лесных грибов.
Глюкоза — основной источник энергии для мозга, но употребление чрезмерного количества сахара может быть вредно. Регулярные перепады уровня глюкозы в крови могут негативно сказаться на сосудах головного мозга. Поэтому важно употреблять сложные углеводы, которые содержатся в крупах и цельнозерновом хлебе.
Также полезно употреблять цветную капусту, брокколи, зеленый чай, кофе, яйца, молоко и лимон. Эти продукты имеют свойства, которые способствуют улучшению работы мозга, очищению сосудов и защите от воспалений.
Кроме того, есть специи, которые также полезны для мозга. Куркума, например, помогает разрушать воспалительные процессы, а гинкго билоба и женьшень повышают активность нейронов и улучшают работу мозга. Также элеутерококк укрепляет иммунную систему и стимулирует нервную систему.
Сбалансированное питание с правильным выбором продуктов может помочь поддерживать здоровый и работоспособный мозг.