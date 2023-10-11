Нейрогериатр поделилась советами, как общаться с людьми, страдающими деменцией

Одна из самых распространенных ошибок, которую делают родственники — вступать в конфликты с больными людьми. Необходимо помнить, что это проявление болезни, а не капризы. Если пациент много раз задает одни и те же вопросы, необходимо спокойно отвечать на них, не провоцируя конфликта. Когда пациент начинает вести себя неадекватно, полезно изменить тему разговора или переключить внимание на что-то позитивное.