Нейрогериатр поделилась советами, как общаться с людьми, страдающими деменцией

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В таких случаях, по словам эксперта, следует начинать с немедикаментозных методов, таких как физическая активность и тренировка памяти, и только потом применять лекарства, пишет Pravda.Ru .
Одна из самых распространенных ошибок, которую делают родственники — вступать в конфликты с больными людьми. Необходимо помнить, что это проявление болезни, а не капризы. Если пациент много раз задает одни и те же вопросы, необходимо спокойно отвечать на них, не провоцируя конфликта. Когда пациент начинает вести себя неадекватно, полезно изменить тему разговора или переключить внимание на что-то позитивное.
Важно уделить время пожилому человеку и общаться с ним. Необходимо давать задания и хвалить за их выполнение, чтобы они чувствовали себя нужными. Больным также следует давать задания и хвалить их за успешное выполнение, например, разобрать пуговицы по цвету или форме. Такие подходы помогут создать дружелюбную атмосферу в доме без применения лекарств, которые могут ухудшить память больных.
Родственники, заботящиеся о пациентах, часто испытывают стресс. Поэтому важно обеспечить им поддержку и помощь. Если возможно, можно попросить помощника на время. Существуют школы родственного ухода, где можно получить советы по уходу за пожилыми больными дома. Также можно обратиться в социальную службу для получения определенного количества часов ухода при необходимости.
Решение о переводе родственников в пансионат следует принимать на поздних стадиях болезни, когда они уже не могут узнать своих близких. Важно помнить, что чем дольше пациент находится дома, тем лучше для него.