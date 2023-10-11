Невролог: узи почек — важная профилактика мочекаменной болезни

Врач объяснил, что сегодня существуют ультразвуковые приборы, которые могут разрушить камни в почках и желчном пузыре. Эта операция безболезненная и доступная во многих клиниках. Однако следует помнить, что это временное решение проблемы. Если причина образования камней не устранена, то они могут снова появиться со временем, пишет Pravda.Ru.