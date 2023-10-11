Невролог: узи почек — важная профилактика мочекаменной болезни

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Врач объяснил, что сегодня существуют ультразвуковые приборы, которые могут разрушить камни в почках и желчном пузыре. Эта операция безболезненная и доступная во многих клиниках. Однако следует помнить, что это временное решение проблемы. Если причина образования камней не устранена, то они могут снова появиться со временем, пишет Pravda.Ru.
Керекеша предложил использовать травы для избавления от камней в почках. Существуют специальные комплексы трав, которые способны растворить некоторые типы камней. По его словам, пациенты, которые выпивают эти травы по его назначению в течение нескольких месяцев, успешно избавляются от камней.
Хирургическое вмешательство является крайней мерой и рекомендуется только в самых серьезных случаях. Керекеша советует хорошо подумать перед принятием решения о такой операции, так как она имеет высокую степень сложности.
Главное, по мнению невролога, следует регулярно проходить ультразвуковое исследование почек, которое поможет своевременно выявить наличие камней. Необходимо не ждать, пока они возрастут в размерах и заблокируют мочевыводящие пути.
Керекеша напомнил, что профилактическим мероприятием является годичное УЗИ почек. Первым признаком развития мочекаменной болезни являются изменения лоханок почек. Если врач функциональной диагностики обнаруживает эти изменения, то это может быть предупреждением об образовании камней.
Врач также отметил, что во время УЗИ проверяют состояние не только почек, но и желчного пузыря. Если в последнем обнаружатся камни, то они могут накапливаться и в почках, и наоборот.
Причиной образования камней в желчном пузыре и почках являются проблемы с пищеварением, в особенности хронические запоры.