Как преодолеть хроническую усталость: советы терапевта

Терапевт отметила, что люди с железодефицитной анемией или малокровием часто страдают от хронической усталости. Дефицит железа может быть скрытым, и человек не понимает, в чем дело. Врач советует сдать анализ крови на железо и гемоглобин, чтобы выявить эту проблему. Она подчеркнула, что «хроническая усталость» — это не диагноз, а синдром. Его может вызвать потеря близкого человека.