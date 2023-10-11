Как преодолеть хроническую усталость: советы терапевта

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Она объяснила, что перед этим могут быть стрессовые ситуации и острые инфекционные, вирусные заболевания. Люди, страдающие от хронической усталости, часто впадают в депрессию и теряют интерес к жизни, пишет Pravda.Ru .
Врач также указала на связь хронической усталости с аутоиммунными процессами, такими как системная красная волчанка. Это заболевание может проявляться усталостью. Она посоветовала обратить внимание на состояние суставов и наличие красноватых пятен по типу бабочек на теле.
Терапевт отметила, что люди с железодефицитной анемией или малокровием часто страдают от хронической усталости. Дефицит железа может быть скрытым, и человек не понимает, в чем дело. Врач советует сдать анализ крови на железо и гемоглобин, чтобы выявить эту проблему. Она подчеркнула, что «хроническая усталость» — это не диагноз, а синдром. Его может вызвать потеря близкого человека.
Иногда антидепрессанты могут помочь справиться с проблемой хронической усталости.