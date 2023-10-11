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Как преодолеть хроническую усталость: советы терапевта

11 октября 2023, 06:36
Врач-терапевт Рина Заславская рассказала, что серьезные заболевания могут стать причиной хронической усталости.

Она объяснила, что перед этим могут быть стрессовые ситуации и острые инфекционные, вирусные заболевания. Люди, страдающие от хронической усталости, часто впадают в депрессию и теряют интерес к жизни, пишет Pravda.Ru .

Врач также указала на связь хронической усталости с аутоиммунными процессами, такими как системная красная волчанка. Это заболевание может проявляться усталостью. Она посоветовала обратить внимание на состояние суставов и наличие красноватых пятен по типу бабочек на теле.

Терапевт отметила, что люди с железодефицитной анемией или малокровием часто страдают от хронической усталости. Дефицит железа может быть скрытым, и человек не понимает, в чем дело. Врач советует сдать анализ крови на железо и гемоглобин, чтобы выявить эту проблему. Она подчеркнула, что «хроническая усталость» — это не диагноз, а синдром. Его может вызвать потеря близкого человека.

Иногда антидепрессанты могут помочь справиться с проблемой хронической усталости.

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