Глава РЭО Буцаев рассказал об изменениях после принятия закона о РОП

«Мы планируем свести к минимуму бумажный оборот и переводим все в единую систему — ЕФГИС УОИТ. Она будет не только принимать отчетность от производителей и утилизаторов, но также будет сверять ее с данными налоговой, ФТС, Росстата, ГИС „Промышленность“, „Меркурий“, системы маркировки „Честный знак“ и прочими», — рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов. Он выразил надежду, что данная мера позволит компании верифицировать отчетность.