Глава РЭО Буцаев рассказал об изменениях после принятия закона о РОП

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Основные тезисы были озвучены в ходе паблик-тока «РОП: игра по новым правилам» на полях Российского экологического форума (РЭФ) 10 октября.
«РОП играет важную роль в переходе к экономике замкнутого цикла, поскольку РОП создает экономические предпосылки к формированию эффективной системы возврата вторичных ресурсов в хозяйственный оборот», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он также добавил, что изменения в законодательстве разработал природоохранный блок Правительства России во главе с вице-премьером Викторией Абрамченко.
«Мы планируем свести к минимуму бумажный оборот и переводим все в единую систему — ЕФГИС УОИТ. Она будет не только принимать отчетность от производителей и утилизаторов, но также будет сверять ее с данными налоговой, ФТС, Росстата, ГИС „Промышленность“, „Меркурий“, системы маркировки „Честный знак“ и прочими», — рассказал директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов. Он выразил надежду, что данная мера позволит компании верифицировать отчетность.
Замруководителя департамента расширенной ответственности производителей РЭО Валентина Аникеенко озвучила основные этапы вступления в действие реформы РОП.
В 2024 году начинает действовать федеральный закон о РОП — это начало действия реформы.
С 1 сентября 2024 года станут действительными новые требования по части лицензирования.
Также с 1 сентября 2024 года Правительство РФ может разработать перечень видов продукции и товаров, в производстве которых должна использоваться обязательная доля вторсырья.
За период с 1 января по 31 декабря 2023 года отчетность производителей и импортеров предоставляется в соответствии со старыми правилами, действительными на сегодня, без учета реформы.
С 1 января 2024 по 1 января 2026 года правительство вправе провести эксперимент по апробации новых правил для импортеров.
До конца 2025 года будет действовать норматив по утилизации для упаковки в объеме 55%.
До 15 апреля 2025 года начнут использовать практику представления отчетности с применением новых правил.
С 1 января 2026 года норматив по утилизации упаковки составит 75%, а также вступят в действие новые правила для импортеров.
В 2027 году реформа подойдет к финалу, будет введен норматив по 100%-ной утилизации упаковки.
Закон о РОП призван обеспечить формирование экономики замкнутого цикла в России.